Todavía tendremos que esperar para que Apple nos brinde su primera producción acometida en España, pero 'Now and Then' puede ser un anticipo representativo. Desarrollada por el equipo de Bambú Producciones, con Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira a la cabeza, esta apuesta por el suspense combina dos líneas temporales y dos idiomas para desplegar su misterio, cuya fecha de llegada al catálogo de la plataforma ya ha sido desvelada.

El elenco joven de 'Now and Then'

Los tres primeros episodios de 'Now and Then' estarán disponibles en Apple TV+ a partir del viernes 20 de mayo. Los cinco capítulos restantes se lanzarán semana a semana, resolviendo su enigma el 24 de junio. A lo largo de la temporada tendremos tiempo para conocer a los personajes encarnados en dos etapas diferentes de sus vidas por Alicia Jaziz y Marina de Tavira, Darío Yazbek y José María Yazpik, Alicia Sanz y Maribel Verdú, Jack Duarte y Manolo Cardona y Miranda de la Serna y Soledad Villamil. El reparto lo completan Jorge López, Zeljko Ivanek y Rosie Perez.

La alternancia entre pasado y presente servirá para conocer en profundidad a los protagonistas, que están unidos por un lúgubre secreto que aconteció cuando estaban en la universidad. Veinte años después, aquel suceso vuelve para perseguirles, amenazando las vidas que tanto han luchado por conseguir, aunque quizá no lleven unas existencias tan idílicas como se esfuerzan en aparentar. Campos y Fernández-Valdés comandan como showrunners este proyecto, que está ambientado en Miami y que cuenta con diálogos tanto en español como en inglés.

Acento internacional

En lo que llevamos de 2022, Apple ha tratado de nutrir a los suscriptores de su plataforma de nuevo contenido a un ritmo semanal. La confirmación de la fecha de estreno de 'Now and Then' amplía el calendario del servicio hasta mayo, aunque antes debutarán producciones tan variadas como 'Sospechosos', 'Separación', 'Los últimos días de Ptolemy Grey' o 'WeCrashed'. Además, viviremos el retorno de la animada 'Central Park'.