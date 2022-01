En las últimas semanas Apple ha demostrado que tiene una perspectiva muy ecléctica a la hora de comprar o desarrollar proyectos televisivos. Con una diferencia de horas, se anunció tanto la adaptación de "Mujeres al borde de un ataque de nervios" como una ramificación del MonsterVerse, por lo que el abanico de géneros es amplio. Y dentro de ese vasto espectro tiene cabida una propuesta tan prometedora como la de 'Pachinko', que finalmente ha desvelado su fecha de estreno.

Youn Yuh-jung en 'Pachinko'

El lanzamiento de la adaptación de la novela de Min Jin Lee se producirá el 25 de marzo. Ese día estarán a disposición de los suscriptores de Apple TV+ los tres primeros episodios de la serie, mientras que los cinco restantes irán llegando semana tras semana, culminando la emisión el 29 de abril con el debut de la última entrega. El desarrollo ha tenido como referente creativo a la showrunner Soo Hugh, que ha colaborado con Apple previamente en 'See' y también ha trabajado en títulos como 'The Killing' o 'The Terror'.

La trama de 'Pachinko' arranca con un amor prohibido, pero va mucho más allá. Viajando entre Corea, Estados Unidos y Japón, el relato alberga elementos de romance, duelo, venganza, belicismo y paz. Entre todos esos componentes, que recorren varias generaciones, se despliega un escala tan épica como íntima, que alterna entre coreano, japonés e inglés para plasmar de manera fidedigna su imponente odisea.

Un largo viaje

El anuncio original del desarrollo de 'Pachinko' tuvo lugar en agosto de 2018, por lo que se trata de uno de los primeros proyectos que se pusieron en marcha para dar lustre a la plataforma de streaming de Apple. No obstante, el proyecto ha tardado en ver la luz y no lo hará hasta el tercer año de vida del servicio, que está marcado por una intensificación en la oferta original. Tras cumplir con un ritmo mensual de estrenos, en 2022 Apple TV+ está tratando de brindar nuevos contenidos semana tras semana, y en marzo lo hará tanto con 'Pachinko' como con 'Central Park', 'Los últimos días de Ptolemy Grey' y 'WeCrashed'.