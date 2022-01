Apple TV+ refleja el auge y la caída de la compañía WeWork en 'WeCrashed', la miniserie que ve la luz el 18 de marzo.

Jared Leto y Anne Hathaway dan vida al matrimonio Neumann en 'WeCrashed', la miniserie de Apple TV+ basada en el podcast "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork". Al igual que aquella narración sonora, la ficción televisiva expone la historia de la compañía WeWork, una marca global que llegó a alcanzar una valoración de 47.000 millones de dólares para después estrellarse. La serie busca las razones de esa caída, con la que tuvo mucho que ver la actitud mesiánica de su cofundador y CEO, Adam Neumann.

El primer teaser de 'WeCrashed' termina precisamente con el personaje interpretado por Leto comparándose con Dios, así que queda clara la altitud en la que se mueve su ego. En su misma línea se mueve su esposa Rebekah, a la que da vida Hathaway. El reparto lo completan Kyle Marvin, America Ferrera yO-T Fagbenle, que han sido dirigidos por John Requa y Glenn Ficarra a partir de los guiones de los showrunners Lee Eisenberg y Drew Crevello.

Además de lanzar este avance en vídeo, Apple TV+ también ha confirmado que los tres primeros episodios de 'WeCrashed' se estrenarán el 18 de marzo. Los cinco restantes irán llegando semanalmente, hasta culminar la emisión el 22 de abril con la entrega final.