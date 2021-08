Antonio Canales y Miguel Frigenti han protagonizado un duro enfrentamiento este viernes 13 de agosto en 'Sálvame'. ¿El motivo? Las uñas del bailaor, que decidía enseñarlas a cámara para explicar cómo es el pie de una persona que ha dedicado su vida a bailar profesionalmente, explicando así ese aspecto a primera vista tan descuidado.

Miguel Frigenti y Antonio Canales en 'Sálvame'

"No me las puedo cortar hasta que no baile, porque si me las corto y zapateo me hago sangre", explicaba ante la mirada atenta de todos los colaboradores del programa. El pie del bailaor provocaba numerosos comentarios entre sus compañeros, que le preguntaban cuándo fue la última vez que se hizo la pedicura, desconocedores de las necesidades podológicas de Canales.

La imagen de las uñas provocaba que Miguel Frigenti apuntase: "Eso son dos mejillones que no los he visto yo en la vida". Sin embargo, el exsuperviviente explicaba que a pesar de ser una persona muy cuidadosa no puede cortarse las uñas ni limarse los callos de los pies porque al bailar se hace daño: "Si me lo rebaja el callista me hace sangre".

Una broma que acaba mal

Sin embargo, lo que pareció una anécdota divertida provocaba el enfado de Canales más adelante, ya que se enteraba que Frigenti había publicado una imagen en Instagram de sus pies sin su permiso. "Has publicado algo que no me gusta y das con una piedra muy dura que soy yo. Te voy a decir una cosa, mis pies son medalla oro al mérito de las Bellas Artes", y añadía: "El día que me veas las partes bajas te vas cagar".

El periodista se defendía explicando que él solo hace preguntas y que habla del personaje, a lo que Canales rebatía: "Soy tu compañero y de mí no se ríe nadie porque no me sale de los cojones". El enfrentamiento entre ambos fue a más y Paz Padilla tuvo que intervenir para relajar el ambiente. "Conmigo no te pases, niñato", le advirtió el bailaor al tertuliano.