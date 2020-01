Antonio García Ferreras, pillado por un micro abierto en laSexta: "Me estoy poniendo de una mala hostia"

Está claro que en un programa en televisión en directo cualquier cosa puede pasar y prueba de ello es lo que los espectadores han podido ver, o mejor dicho escuchar, en 'Al rojo vivo', el espacio político que laSexta emite cada mañana con Antonio García Ferreras al frente. Un micrófono abierto ha jugado una mala pasado al periodista y es que este miércoles 8 de enero hemos podido oír en pleno directo un evidente cabreo por parte del conductor. No sabemos sobre qué hablaba ni a quién se lo decía, pero está claro que Ferreras estaba bastante cabreado, teniendo en cuenta lo que se ha podido escuchar.

Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'

Mientras en emisión podíamos ver una pantalla partida con dos de sus colaboradores hablando, su micrófono se encontraba abierto, por lo que hemos escuchado lo que se encontraba susurrando en ese momento, sin saber que el público oía. "Joder eh macho... ¡de verdad! Me estoy poniendo de una mala hostia...", decía el periodista y padre del Pactómetro más famoso de la televisión. Los tertulianos que se encontraban en ese momento hablando no se han visto molestados por Ferreras ya que han seguido dando sus respectivos puntos de vista sin darse cuenta de lo que decía el presentador.

???? La intensidad de Ferreras también está presente cuando no le enfocan ????



Activen el audio ???? pic.twitter.com/Auhnz73JXJ — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 8, 2020

Los que sí se han dado cuenta han sido algunos espectadores, que no han dudado en comentar el momento en redes sociales y es que está claro que momentos surrealistas como estos que restan hierro al complejo momento político español despiertan el humor de muchos tuiteros. "Ahora se entiende por qué el público de 'Más vale tarde' se duerme" posteaba una tuitera, mientras que otro afirmaba: "Todo un clásico los susurros de Ferreras como si no se le escuchase". Por su parte, otro se preguntaba: "¿De quién hablaba?". Una cuestión a la que el periodista todavía no ha dado respuesta.

TVE se adelanta a 'Al rojo vivo' en la investidura

El especial informativo emitido en Televisión Española con Xabier Fortes al frente se convirtió en la apuesta más seguida de su franja durante la votación de investidura en la que Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno. La cadena pública logró un espectacular 20,1% de share y 1,5 millones de espectadores en el tramo de 12h00 a 15h00 mientras que 'Al rojo vivo' anotó un alto 13,5% de share y poco más de un millón de espectadores en la misma franja de emisión.