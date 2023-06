Anuar Beno ataca a Raquel Bollo por su defensa en 'Supervivientes': "Se ha cargado el concurso de sus hijos"

Por Redacción |

'Supervivientes 2023' entra en su recta final y las emociones están a flor de piel. Los conflictos con Asraf Beno están a la orden del día mientras se postula como uno de los posibles ganadores de la edición. Su hermano, Anuar Beno, ha salido en su defensa con unas declaraciones para Europa Press sin pelos en la lengua donde también tiene unas duras palabras para Raquel Bollo.

Raquel Bollo y Manuel Cortés en 'Supervivientes 2023'

Hace unas semanas, Bollo aseguraba que Isa Pantoja , pareja de Asraf Beno, había sido lade haberse cargado el concurso de su hijo Manuel Cortés . Algo que ha hecho mucha gracia a Anuar Beno: "Isa no ha ido ahí y ha envenenado a su hijo, que por eso salió. En todo caso,, que se ha saltado el estar defendiendo a sus hijos como concursante a llevarse la pelea fuera, a enfrentarse a Isa, no sé los intereses, pero".

También ha tenido algún comentario hacia Kiko Rivera, que asegura haber sido muy duro con su hermano a través de sus redes sociales: "A Kiko se le ha ido la boca, pienso que es un tipo que me cae bastante bien, lo que pasa que no puedes estar en TikTok y soltar cosas tan graves, insultos por la cara". Mientras tanto, piensa todo lo contrario sobre la hermana de este, Isa Pantoja, de la que dice estar muy orgulloso por cómo se está portando defiendo al superviviente.

A muerte con su hermano

El hermano de Asraf Beno no ha dudado en apoyar al concursante y asegura que será el ganador del reality: "Asraf ganador y me da igual lo que digan o lo que inventen. Es el mejor superviviente y no tengo miedo a nada, ni a nadie". "La gente no es tonta, se está viendo cómo se está comportando y están viendo el concurso, y está claro que mi hermano lo que hace, lo hace de corazón".