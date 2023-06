Jonan explota contra Asraf en 'Supervivientes' y destapa sus conversaciones fuera de cámaras

Por Almudena M. Lizana |

El aislamiento de Asraf Beno sigue trayendo cola y Jonan Wiergo quiso arrojar luz sobre el comportamiento del que fuera su amigo en 'Supervivientes 2023', destapando algunas claves de sus conversaciones fuera de cámaras. "Nos hemos tirado hasta cuatro horas despiertos, sobre todo en Playa Pelícano cuando estábamos los tres juntos. Él sabe perfectamente, por ejemplo, que su presencia ha incomodado a Ginés Corregüela, Diego, y tal", empezaba diciendo el influencer.

'Supervivientes 2023'

"Entonces", replicaba el superviviente, destapando las intenciones de sacar de quicio a sus compañeros de Asraf. "¿Cómo? ¿Cuándo he dicho yo eso, Jonan?Lo primero, me has decepcionado de una manera increíble y lo segundo, es que no sé que haces inventándose eso", contestaba el novio de Isa Pantoja , muy enfadado.

"Y podría sacar más cosas", advertía Wiergo. "Estoy flipando contigo Jonan, pensaba que eras un amigo", se quejaba Asraf, muy decepcionado con el creador de contenido. "Defendiéndome para ahora clavada ¿no? Ahí te has equivocado y mucho. Yo sí que no voy a hablar, yo no tengo esa maldad", añadía Beno. "Ahora se ha hilado todo", decía Bosco Blach, explicando que es algo que habían notado desde su grupo.

"Me tenéis un poco harto con lo que sabe hacer o no. Yo no quiero pasarlo mal aquí, ¿lo entendéis o no? Vengo a hacer supervivencia, vengo a estar bien, vengo a estar feliz. Me tenéis harto con malinterpretar muchas situaciones y dar una imagen de mí que no es así", saltaba Asraf Beno tras escuchar a Alma Bollo diciendo que se creía todo lo que estaba contando Jonan sobre él.

Enfado con Adara

Por si no fuera poco el conflicto con Jonan Wiergo, Asraf Beno protagonizó un encontronazo con Adara Molinero. "Te avisé fuera de cámaras que te estabas pasando conmigo y seguiste forzando la máquina. Sigues mintiendo en mi cara, tío. Yo no te grité en ese momento. Han habido muchísimas más situaciones que no he querido darles importancia", decía la superviviente. "Hay cosas de ti muchas veces que tampoco me han gustado y no por eso he pensado que me has traicionado", contestaba Asraf. "Estás volviendo a manipular y no me gusta, déjalo Asraf", intentaba zanjar Molinero, sin demasiado éxito.