La situación de Asraf Beno con el resto de compañeros de 'Supervivientes' cada día es más insostenible. A los contratiempos surgidos en su amistad con Adara Molinero se están sumando otros frentes abiertos con otros concursantes, quienes no comprenden la razón por la que el ceutí se distancia de ellos y se aísla del grupo.

Asraf Beno discute con Jonan Wiergo en 'Supervivientes 2023'

Una de estas situaciones ocurrió en un día en el que los robinsones tenían mucha hambre y, debido al malestar, decidieron comer antes de tiempo., separándose del resto y no interviniendo en el cocinado. "Quiero que quede claro que", espetaba Alma Bollo , que recibía el apoyo de Molinero: "Me da pena que tú te apartes y vivas tus últimos momentos así".

Jonan Wiergo ya no soporta sus actitudes, como él mismo ha expresado al grupo: "A estas alturas no voy a aguantar tonterías de nadie". Incluso en los totales ha dejado claro que siente que "está sobreactuando a unos niveles" que no entiende: "Empiezo a hilar las cosas que decían los compañeros del primer y segundo mes. No entiendo el show porque nosotros no le apartamos, se aparta solito".

Jonan y Asraf, cara a cara

Los problemas de Jonan Wiergo con Asraf Beno no se han quedado en este suceso, sino que han ido a más. Después de lo ocurrido en la asamblea del fuego, el influencer buscó aclarar la situación con él. "Después de la situación de anoche, te me caíste bastante". Su compañero solo decía que a él también le duelen las cosas, a lo que el valenciano respondía con contundencia: "Y a mí me duele que me llamen mentiroso en mi puta cara cuando yo no soy mentiroso y me estás tomando tú el pelo según lo que te dije ayer".

El novio de Isa Pantoja negaba haberlo llamado mentiroso, a lo que el creador de contenido contraatacaba: "Anoche me llamaste mentiroso por una situación que te dije que tú habías dicho cosas de compañeros que luego en cámara habías dicho otras cosas y lo sabes perfectamente porque nos hemos tirado noches hablando en Pelícano". Asraf no se metía en jaleos y pasaba de discutir, mientras que Wiergo no quería dejar el asunto sin cerrar: "No le puedes dar la vuelta a la tortilla a algo que te estoy diciendo que sabes que es verdad". Su interlocutor negaba sus palabras y, tiempo después, volvía a aislarse de sus compañeros, a lo que él comentaba que esperaba que alguno lo hubiera acompañado a pescar.