Las aplaudidas respuestas de Nathy Peluso a Pablo Motos en 'El hormiguero'

El 18 de enero, la cantante y artista Nathy Peluso acudió a 'El hormiguero' para presentar su último videoclip, "Delito", un tema que forma parte de su álbum "Calambre". A pesar de ser la primera vez que pisaba el espacio presentado por Pablo Motos, la intérprete estuvo de lo más natural en todo momento y propinó al presentador varias respuestas que fueron aplaudidas por los usuarios de Twitter.

Al presentador le llamó especialmente la atención las uñas que llevaba la cantante, donde podía leerse "I'm a nasty girl", parte de la letra de su tema más exitoso actualmente: "Con esas uñas no se puede hacer una vida normal", afirmó Motos antes de que pudiese contestar la invitada. "Lo hago todo mi amor, una mujer resolutiva. Una inventa la manera. Llevo una vida mejor, más glamurosa", defendió la intérprete. Aunque por otro lado admitió que había determinadas acciones que eran más complicadas de hacer por tenerlas: "¿Sabes qué pasa? Que son tan bonitas que me merece la pena hacer el esfuerzo".

Nathy Peluso y Pablo Motos en 'El hormiguero'

Por otro lado, Motos trató directamente una de las polémicas que tienen las canciones de Peluso, el sexo. La argentina es conocida por hablar explícitamente sobre ello en sus canciones y el presentador quiso saber su opinión sobre ese tabú que aún sigue acechando a día de hoy en la sociedad: "Se puede hablar de ello de forma poética; que sea explicito no significa que sea de mal gusto. El sexo es de las cosas más lindas, como la comida o la música. Yo pongo mi semillita, pero sin ninguna pretensión, simplemente hablo de lo que me pasa", afirmó la intérprete.

Otro de los temas que quiso conocer Pablo Motos de la invitada fue el motivo por el que tenía un ojo de cada color. Nathy Peluso explicó que cuando se lleva un disgusto, se le pone el iris con un tono azulado: "Antes me dijeron: 'No, Pablo está enfadado contigo', y se me puso azul", bromeó la artista dejando a Motos completamente extrañado. Ella insistió: "Que sí, es el disgusto. Yo soy muy pasional, entonces se me pone azul. Y efectivamente le saco beneficio, porque es falso", confesó la argentina finalmente.

Aplaudida en redes

La naturalidad con la que respondió a todas las cuestiones consiguió que la cantante fuese realmente alabada por los usuarios de Twitter. "Diva", "Arte" o "Diosa" fueron algunas de las palabras con las que definieron a la intérprete durante su entrevista en 'El hormiguero'. Teniendo en cuenta que se trata de un programa en horario de máxima audiencia y asociado a un público familiar, llevar a Nathy Peluso con sus controvertidas letras y dejar que cantase varios de sus temas en directo arrancó aplausos de los usuarios de las redes.

Estoy haciendo el sobreesfuerzo de ver el hormiguero porque hoy está @NathyPeluso MENUDA REINA, DIVA , GENIA me cambio de acera por esta mujer ???? — ???????? rose.bud ???????? (@ROSEpuntoBUD) January 18, 2021

Pablo Motos: Es imposible llevar una vida normal con esas uñas.



Nathy Peluso: No mi amor, se lleva una vida mejor



DILO TATA DILO #PelusoEH — JCV ???? (@javi_catalaa1) January 18, 2021

el hormiguero me está haciendo conocer a nathy peluso más y jurao que me cae genial #PelusoEh — adrianledess (@adrianledess1) January 18, 2021