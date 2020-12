Aitana responde a las críticas por su aspecto en 'El Hormiguero': "Jamás me he sometido a cirugía"

El pasado lunes 21 de diciembre, la cantante y finalista de la edición de 2017 de 'Operación Triunfo', Aitana Ocaña, visitaba el plató de 'El hormiguero' para promocionar su nuevo disco, "11 razones", una cita que tuvo que aplazar en su momento debido a su positivo en coronavirus. Pese a ello, no fue el disco de Ocaña lo que más dio que hablar en las redes sociales.

Aitana desató críticas sobre su aspecto tras su visita a 'El Hormiguero'

Tras una divertida entrevista protagonizada por las surrealistas anécdotas de la joven estrella, los usuarios en redes comenzaban a comentar con ahínco el aspecto físico de Ocaña. "¿Qué se ha hecho Aitana en la cara?", se preguntaban varios usuarios. "Tan joven y con lo natural que era...", mencionaba otro.

Ante la oleada de críticas al respecto, la extriunfita no dudaba en acallar todos los rumores en su propia cuenta de Twitter: "Jamás me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje", aclaraba la cantante. En el mismo tuit, Ocaña decidía lanzar un mensaje sobre la libertad individual de cada persona: "Que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más", zanjaba. La situación dio lugar a diversos debates en las redes, como, por ejemplo, por qué tanta gente decidía entrar a opinar sobre el aspecto físico de una mujer cada vez que aparecía en televisión.

JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje ???? IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más. — Aitana (@Aitanax) December 21, 2020

Defensa a la educación sexual

El aspecto físico de Aitana no fue el único tema de conversación en redes, y es que el público aplaudió la defensa que realizó la catalana de la necesidad de una educación sexual para los más jóvenes. "Se debería impartir educación sexual, no sé si desde muy pronto. Ahora cualquier niño coge el ordenador y tiene el porno al alcance de la mano", argumentaba la extriunfita. "Hay que evitar que confundan la realidad con la ficción", comentaba Ocaña antes de explicar: "Se puede empezar hablando del propio cuerpo y después ya se puede seguir por otras cosas".