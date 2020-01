La Gala 2 de 'OT 2020' ya está aquí y trae consigo la primera expulsión del talent musical de La 1: Ariadna o Nick tendrán que decir adiós a su sueño y abandonar la Academia. Según los usuarios de FormulaTV, la persona que deberá marcharse será la joven catalana, que acumula el 48,5% de los votos favorables, frente al 51,5% de Nick. Unos resultados muy igualados que dejan claro que todo puede ocurrir en esta gala del concurso que presenta Roberto Leal.

Ariadna será la primera expulsada de 'OT 2020', según los usuarios de FormulaTV

Los nominados siempre cantan en solitario y tienen la oportunidad de elegir qué canción quieren defender para demostrarle al público su talento y, sobre todo, su deseo de permanecer una semana más en el concurso. Así, Ariadna ha escogido "You Know I'm No Good", de Amy Winehouse; mientras que Nick, por su parte, se ha decantado por un tema de Labrinth, "Jealous".

En el segundo pase de micros de la semana, que tuvo lugar el pasado viernes 24 de enero, tanto Ariadna como Nick recibieron los halagos de sus profesores, que aplaudieron su cambio de actitud, como ya hicieron en el primer pase del miércoles. Ambos han manifestado su deseo por seguir aprendiendo en la Academia una semana más y continuar en la carrera por la victoria.

Natalia Lacunza y Dvicio, invitados

En todas las galas de 'OT 2020', diversos cantantes del panorama musical nacional e internacional visitan el plató para animar a los concursantes y deleitar al público con alguno de sus temas. La semana pasada, en la Gala 1, fue el turno de Vanesa Martín y de Danny Ocean. En la Gala 2, los invitados son el grupo español Dvicio y la cantante Natalia Lacunza, tercera clasificada de la anterior edición, 'OT 2018'.