Del cuarto puesto de Chenoa a la expulsión de África: Las grandes injusticias de 'Operación Triunfo'

'Operación Triunfo' ha llegado en 2020 a su undécima edición. Por la Academia de canto más famosa de nuestro país han pasado más de 180 triunfitos desde que el programa se estrenara en 2001, pero no todos ellos corrieron la misma suerte, ni dentro ni fuera del concurso. Al fin y al cabo, los concursantes del talent show ahora presentado por Roberto Leal están expuestos a los votos de la audiencia y, como sucede en cualquier proceso democrático, nunca llueve a gusto de todos.

1 Las expulsiones que provocó Juan Camus en 'OT 1'

El propio Jesús Vázquez , que presentó el programa durante su etapa de Telecinco (a excepción de la fugaz edición presentada por Pilar Rubio ), ya nos recordaba a menudo aquello de. Y es que si algo hemos aprendido en todos estos años de realities y talent shows en nuestra televisión es a respetar las decisiones de la audiencia, aunque luego hagamos Trending Topic en Twitter hashtags pidiendo la repesca de algún concursante o reivindicando el verdaderamente merecido puesto de otro. Porque. Estas son algunas de ellas.

Juan Camus en la primera edición de 'Operación Triunfo'

Mireia Montávez, Javián, Àlex Casademunt... Y tuvo que llegar Verónica Romero para que Juan Camus fuera expulsado. El de Santander pareció convertirse en el eterno nominado de la edición con tres nominaciones consecutivas y, como sucedería con Cepeda en 'OT 2017', encadenaba una nominación con otra dejando que el programa se perdiera la evolución o el talento de otros concursantes, o el suyo propio. Ni él se pudo lucir, ni pudimos comprobar si Mireia, por ejemplo, nos habría sorprendido con dos o tres semanas más en la Academia.

2 La cuarta posición de Chenoa en 'OT 1'

Chenoa y David Bustamante en 'OT 1'

Chenoa tuvo una trayectoria impecable en el concurso. Desde la Gala 0 de 'OT 1'demostró que llegaba para quedarse y en ninguna gala fue siquiera propuesta para la nominación por el jurado. Aún así, la que nos daría uno de los grandes temazos de la década, "Cuando tú vas", no logró convertirse en una de las tres finalistas de aquella primera edición de 'Operación Triunfo'. Sin desmerecer a Rosa López, David Bisbal y David Bustamante, la cuarta posición de Chenoa aún nos duele a muchos.

3 Tony Santos fuera de la final en 'OT 2'

Tony Santos en 'Operación Triunfo 2002'

Y si lo de Chenoa pudo dolerle a algunos, lo de Tony Santos aún más. Aunque fue nominado en varias ocasiones al inicio del programa, el canario era uno de los grandes favoritos de la segunda edición de 'Operación Triunfo', consiguió ser favorito del público en cinco semanas durante la recta final del concurso. Aún así, se quedó fuera de la final al enfrentarse a Joan Tena a la que sería la última nominación de la edición quedándose a las puertas de la final.

4 El abandono por lesión de Bea en 'OT 3'

Los concursantes de la tercera edición de 'Operación Triunfo'

Sobre otros casos puede haber debate, sobre este no cabe ninguna duda: la expulsión de Bea Porrúa en 'OT 3' fue injusta. La gallega fue expulsada a las puertas de la final sin estar nominada y es que sufrió una lesión en la pierna que parecía incapacitarla para seguir en el programa. Según lo que dijo el presentador, Carlos Lozano, en la décima de la gala de la edición no querían que el público se compadeciera de ella por su situación y conseguir así un trato de favor por lo que tomaron la decisión de que abandonara la Academia. Curiosamente, a los pocos días de salir, Bea se encontraba perfectamente.

5 El trato a Idaira en 'OT 2005'

Idaira junto a algunos de sus compañeros en 'OT 2005'

En cinco de las 15 galas que tuvo 'OT 2005' fue Idaira propuesta para la nominación, solo siendo salvada por una ocasión y es que su relación con el jurado no parecía ser del todo buena. Noemí Galera, entonces parte del jurado, se convirtió en algo así como la archienemiga de la concursante canaria y utilizó términos como "afinación sospechosa" para valorar sus actuaciones. Sin embargo, el público se volcó con ella y la salvó de todas su nominaciones, la convirtió en favorita de la semana en una ocasión y la llevaron a la final coreando "Noemí, por lista, Idaira finalista". ¿Podemos considerar entonces que se hizo justicia?

6 La sexta posición de Edurne en 'OT 2005'

Edurne y Fran Dieli en 'OT 2005'

¿Sexta? ¿Edurne quedó sexta? Sí, así es, por delante de ella quedaron otros como Idaira o Fran Dieli, además de los tres finalistas, y Edurne tuvo que conformarse con un sexto puesto. Fue en un ajustado duelo contra Fran Dieli, el que se convirtió en su pareja durante el concurso, cuando Edurne tuvo que decir adiós a su sueño de ganar 'OT 2005'. Sin embargo, 15 años después Edurne se ha mantenido en la industria de la música y en el foco mediático y hasta representó a España en el Festival de Eurovisión 2015, como habría hecho su compañera de edición Soraya Arnelas en 2009.

7 La expulsión de Claritzel en la Gala 0 de 'OT 2006'

Claritzel en su foto oficial de 'OT 2006'

Es evidente que 'Operación Triunfo' habrá dejado pasar muchísimo talento en sus castings y es que en la Academia más famosa de nuestro país no hay hueco para los miles de personas que se han presentado. Los espectadores desconocemos a la gran mayoría de los participantes que podrían habernos cautivado con su voz, pero sí conocemos a aquellos que se quedaron en la Gala 0 y no lo merecían. De entre todos los aspirantes a entrar a la Academia que se quedaron a las puertas, destacamos a Claritzel de 'OT 2006' que impactó a muchos con una versión de "If I ain't got you" de Alicia Keys, pero no consiguió el apoyo del público.

8 La nominación de Tania G y Tania S en 'OT 2008'

Tania G y Tania S junto al resto de chicas de 'OT 2008'

Muchos recuerdan 'OT 2008' como una de las ediciones más polémicas de la historia por las broncas entre concursantes y de estos con el jurado, especialmente con Risto Mejide. Y si en todo ese barullo de polémicas había dos seres de luz podían ser Tania G y Tania S. Ambas fueron nominadas en la cuarta gala haciéndonos perder a una de las dos concursantes más especiales de la edición y quitándonos la posibilidad de disfrutar de un dúo de Tanias, algo con lo que se fantaseaba en cada reparto de temas. Finalmente, fue Tania G la expulsada llevándose con ella la poca cordura que había dentro de la Academia en aquella edición.

9 Púa, segundo expulsado de 'OT 2009'

Víctor Púa en un posado oficial de 'OT 2009'

En 'OT 2009' fueron 18 los concursantes que entraron a la Academia desde la Gala 0. En lugar de enfrentarse al televoto en dicha gala, algunos tuvieron la oportunidad de disfrutar de una semana dentro del programa, así pudimos soñar con la oportunidad de tener a Víctor Púa dentro del concurso. Era un chico de 18 años que parecía algo tímido e inocente, un perfil que podría haber funcionado perfectamente en 'OT 2017' donde se buscaba esa frescura, y se quedó a las puertas en 2009. En su lugar entraron otros que nos hicieron pensar durante mucho tiempo que habíamos perdido a un buen triunfito con la expulsión de Púa en la Gala 1.

10 Ramil, cuarto expulsado de 'OT 2011'

Ramil en 'OT 2011'

Hablar de 'OT 2011' es entrar en terrenos pantanosos. Hasta el momento, ha sido la edición más corta y menos exitosa del formato porque lo que, sin saber cuál habría sido la evolución completa de los concursantes, es complicado hablar de injusticias, pero una cosa tenemos clara: Enrique Ramil no merecía ser el cuarto expulsado de la edición. De hecho, el programa era consciente de ello y le dieron la oportunidad de permanecer en la Academia sin concursar, una privilegio que Nina, como directora, podía conceder aquel año.

11 La expulsión de Geno en 'OT 2011'

Geno con Pilar Rubio en 'OT 2011'

En 2011 'Operación Triunfo' celebraba 10 años de su estreno, para ello quisieron darle una nueva oportunidad a la que había sido la primera expulsada de la historia del concurso. Así, Geno Machado regresaba a nuestras vidas (si es que algún día se había ido) y, principalmente, a nuestra pequeña pantalla como concursante de 'OT 2011'. Todos sabemos cómo se precipitó la final de aquella fugaz edición, lo que pocas veces nos hemos parado a pensar es que Geno fue expulsada en aquella final mientras el resto de sus compañeros se convertían en finalistas. Aunque de alguna manera era poético que Geno fuera la primera y la última expulsada de la historia del concurso, que en aquel momento parecía que no iba a volver nunca, no fue justo ver a Geno sufrir una vez más con su expulsión. Y es que Geno, además, se adelantó al éxito viral de 'OT 2017' en aquella edición y se convirtió en un éxito en Twitter con el hashtag #SufroComoGeno. ¿No merecía, aunque fuera solo por eso, acabar como finalista de 'Operación Triunfo'?

12 Amaia propuesta para no entrar en la Academia en 'OT 2017'

Amaia en la Gala 0 de 'OT 2017'

¿Alguien se imagina 'OT 2017' sin Amaia? Pues por lo visto, el jurado sí se lo imaginaba. Aunque la de Pamplona hizo una gran interpretación de 'Starman' de David Bowie en la Gala 0, el jurado decidió dejar en duda su entrada a la Academia junto a la de Thalía, Mimi y los dos aspirantes que acabarían siendo expulsados, Mario Ortiz y Joao. Como no podía ser de otra manera, los profesores hicieron a Amaia salvar la pasarela como ya lo habían hecho otros de sus compañeros que dieron una actuación bastante peor en aquella fatídica gala de presentación de la edición.

13 Mimi, primera expulsada de 'OT 2017'

Mimi junto a Roberto Leal tras convertirse en la primera expulsada de 'OT 2017'

Aunque Mimi consiguió el apoyo del público para ser la décimo sexta concursante de 'OT 2017', no tuvo tanta suerte dos semanas después. Tras ser propuesta para la nominación con Ana Guerra, Roi y Ricky en la primera gala de la edición, serían ella y el mallorquín quienes se enfrentarían a la expulsión tras no conseguir el apoyo ni de los profesores ni de sus compañeros. Finalmente, el público salvó a Ricky y Mimi se convirtió en la primera expulsada de 'OT 2017' dejándonos con ganas de más con su interpretación de "A-Yo" de Lady Gaga que pronosticaba numerazos si Mimi se hubiese quedado en la Academia. El tiempo demostraría que no merecía ser la primera expulsada de la edición y ahora podemos disfrutar (y mucho) con ella reconvertida en Lola Índigo.

14 Agoney fuera de la final en 'OT 2017'

Agoney y Ana Guerra, enfrentados en la última nominación de 'OT 2017'

Desde la Gala 0 de 'OT 2017' (o incluso antes) nos hablaron de las maravillosas aptitudes vocales de Agoney Hernández y muchos adelantaron que sería el ganador de la edición. Sin embargo, su paso por el concurso quizá no fue tan destacable, aunque en más de una ocasión nos sorprendió con su voz. No podemos olvidar que el canario nos dio numerazos inolvidables como "Eloise" de Tino Casal o la versión de "Manos Vacías" que hizo con Raoul Vázquez. Durante toda el programa, Agoney se mantuvo al nivel y demostró su calidad vocal aunque en ocasiones tuviese problemas con su voz. Esto no evitó que se quedara a las puertas de la final tras un último duelo con Ana Guerra.

15 La expulsión de África en 'OT 2018'

África en su última actuación de 'OT 2018'

Un 80% de la audiencia decidió que África Adalia fuera la segunda expulsada de 'OT 2018', solo por detrás del Alfonso La Cruz. Poco más hay que decir de esta injusticia. Más allá de que África demostró tanto en su actuación de la Gala 0 como en su actuación como nominada en la Gala 2 del programa, fue una campaña de odio en su contra la que la convirtió en la segunda expulsada de la edición. El supuesto bullying que le hacía a su compañero Damien, que acabó siendo su novio meses después, hizo que las redes ardieran contra ella provocando que el programa lanzara el hashtag #OTNoEsOdio para que se frenaran los ataques contra la concursante. No cabe duda de que África tenía mucho más que demostrar dentro de la Academia.