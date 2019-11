Arranca el rodaje de '#Luimelia', el spin-off de 'Amar es para siempre' para Atresplayer Premium

La historia de amor entre Luisita y Amelia marcó un antes y un después en la séptima temporada de 'Amar es para siempre'. La pareja se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional y, tras ese éxito, los personajes interpretados por Carol Rovira y Paula Usero tendrán su propio spin-off en Atresplayer Premium, '#Luimelia'. La nueva serie de la plataforma ha comenzado esta semana su rodaje en Madrid y los seguidores de la serie podrán ver como han cambiado sus protagonistas desde que iniciaron su relación en 1977 hasta el año 2020.

Comienza el rodaje de '#Luimelia' en Madrid

La miniserie contará con un total de 6 capítulos de 8 minutos de duración y estará protagonizada por las mismas actrices que dieron vida a los personajes de la producción de Antena 3. Los capítulos tocarán diferentes temas como el feminismo, la visibilidad LGTBI o la interacción en redes sociales, todos ellos temas trascendentales en la sociedad actual. El proyecto incluirá guiños para todos los fans de Luimelia y contendrá diferentes acciones enfocadas especialmente a sus seguidores.

La serie aún no tiene fecha de emisión pero podremos disfrutar del romance de Amelia y Luisita más allá de la Plaza de los Frutos. 'Amar es para siempre' acertó de lleno al incluir esta trama de amor prohibido entre dos mujeres a finales del franquismo, convirtiéndose así en una de las historias estrella del formato y tomada como muchos como un icono de lucha por la libertad, la igualdad y el amor libre.

"Ameli is back"

La octava temporada de la serie no empezaba del todo bien cuando supimos que Amelia y Luisita se tenían que separar. La primera quería triunfar como bailarina en París, pero la segunda no era feliz allí y menos estando lejos de su casa y de su familia, así que se despidieron con el objetivo de que cada una pudiese cumplir sus sueños. Sin embargo, parece que el amor todo lo puede y los seguidores de Luimelia están ahora de celebración al saber que sus personajes se volverán a encontrar en la ficción. La actriz Paula Usero publicó hace unas semanas en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Carol Rovira y escribió lo siguiente: "Amelí is back" ("Amelia ha vuelto") y es que parece que no hay distancia suficiente que pueda acabar con un amor como el de las jóvenes.