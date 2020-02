'Outlander': Primeras imágenes de la boda con la que arrancará la quinta temporada

El final de la cuarta temporada de 'Outlander' fue emitido en enero de 2019 y poco más de un año después llega la quinta entrega de la serie. El domingo 16 de febrero se estrena en Starz en Estados Unidos, y a España llegará el día siguiente en Movistar+. Esta temporada adapta la quinta novela de la saga, "La cruz ardiente", que fue publicada originalmente en 2001.

Claire y Brianna antes de la boda

La cuarta entrega acabó por todo lo alto con un capítulo final en el que se cerraban la mayoría de tramas, pero se dejaba la puerta abierta al obstáculo principal que tendrán que enfrentar los Fraser. Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) deciden continuar su pacto con el gobernador Tryon, el líder de los casacas rojas y primer interesado en acabar con los reguladores y su jefe Murtagh (Duncan Lacroix), a su vez protegido por Jamie en sus tierras. Brianna (Sophie Skelton) viajó al pasado para reencontrarse con sus padres, a la vez que Roger (Richard Rankin), quien tras seguirla, acaba vendido a los Mohawk. A su vez, el pirata Stephen Bonnet hará estragos en la relación de ambos, interfiriendo en su separación y posteriormente violando a Brianna. Por otro lado, fue la última vez que vimos al joven Ian (John Bell), que se quedará a vivir con los Mohawk al ser intercambiado por Roger en su rescate.

Starz ha decidido hacer más amenos estos últimos días de espera y nervios publicando unas imágenes del primer capítulo. En este caso, algo que todos los fans estaban deseando, la esperada gran boda de Brianna y Roger celebrada en Fraser's Ridge. Ambos vivirán con su hijo en una nueva casa construida para ellos en el terreno familiar. Comenzando con este episodio al poder acompañar a su hija el día de su boda, la temporada desarrollará la ya asentada relación de Jamie y Brianna, en la que podrán profundizar en sus roles de padre e hija, conviviendo la familia al completo.

Sophie Skelton es Brianna en 'Outlander'

Este aspecto también será clave para Claire, como ha reconocido Balfe a Vogue. "Claire atraviesa un proceso muy emocional porque, después de haber dejado a Brianna en el siglo XX, es algo que pensó que nunca podría experimentar," comenta la actriz, que avisa del atractivo del primer episodio de la nueva temporada: "El de la boda es un episodio precioso." Tras la vuelta de Roger y la aceptación del recién nacido Jemmy, con una boda oficial, los MacKenzie podrán comenzar felizmente una nueva etapa dejando atrás todos los contratiempos de la temporada anterior. Fergus (César Domboy) y Marsali también se mudan con su pequeño a la casa familiar, ya estarán todos unidos definitivamente.

Aun así, como nos tiene acostumbrados esta serie, las cosas no serán tan fáciles para los Fraser. Jamie tendrá que dividirse entre la obligación de cumplir su palabra con la corona, y su corazón, enfrentándose a la incipiente guerra de independencia norteamericana y todos los daños que eso puede causar a su familia. También se esperan más momentos amorosos entre Jamie y Claire, ya que para muchos seguidores la temporada anterior no se centró especialmente en su historia de amor. Ambos ya son abuelos -de sangre y políticos- de dos niños pequeños y la edad que tienen no es la misma que conocimos allá cuando vivían en Lallybroch. A pesar de todo y de todos, su historia de amor sigue siendo la base que los mantiene unidos.

La boda de Brianna y Roger

#Droughtlander

Algo así como la sequía de 'Outlander', es como se conoce entre el fandom de esta serie las largas esperas que se viven entre los estrenos de las temporadas. Unos meses en los que muchos fans vuelven a leer los libros, o continúan con los que tenían pendientes. Cuando hubo la confirmación de que la serie sería renovada por una quinta y sexta temporada, muchos pensaron que quizás la espera entre ambas sería menor. Sin embargo, Sam Heughan ha confesado a Digital Spy lo que nadie quería escuchar, precisamente la siguiente espera hasta la llegada de la sexta temporada será incluso más larga que esta.