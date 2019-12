Así ha sido la emotiva aparición del personaje de Merlí en 'Merlí: Sapere Aude' dando su última lección a Pol

Pol Rubio ha acabado su etapa de instituto y se enfrenta a un futuro incierto en el que duda y no sabe a qué quiere dedicarse. Al comienzo del primer capítulo de 'Merlí: Sapere Aude' le vemos, entre otras cosas, caminar por las calles de Barcelona con varios currículms en la mano. Cuando está en un andén de la estación del metro, de repente se queda completamente solo y se acerca un hombre. Antes de que le veamos la cara a este, Pol le dice: "Me has metido en un lío...".

Merlí y Pol, en 'Merlí: Sapere Aude'

En ese momento vemos que quien se sienta es Merlí Bergeron (Francesc Orella, que FormulaTV ya informó en exclusiva que haría una participación): "No te quejes que a mí me ha tocado la peor parte"; pues falleció en el último capítulo de 'Merlí' y el espectador ya sabe que esta escena se trata de una ensoñación del joven. Sin embargo no es una aparición gratuita, no es únicamente un regalo al espectador y no solo se trata de una conversación vacía, pues su intervención, una vez más, será esencial para Pol Rubio.

El joven estudiante le recrimina que antes no le preocupaba su futuro. "Y llegué yo y te metí en la cabeza que eres bueno en Filosofía. Por eso quieres hacer la carrera, ¿no?", le pregunta Merlí. Le responde que antes sí, pero que ahora que le ha abandonado, ya no sabe lo que quiere. En este momento, el que fue su profesor demuestra que sigue igual y le regaña: "¡Qué cojones tienes!". Y es que Pol no sabe qué hacer porque no se imaginaba ir a clases de Filosofía sin él. "¿Qué querías, burro? ¿Clases particulares?", le pregunta de un modo irónico al que fue su mejor alumno.

Pol ya no necesita a Merlí

"Solo quiero hacerte entender que no me necesitas", comenta el profesor haciendo entender también al espectador que la vida (y esta serie) puede seguir adelante sin su presencia. Sin embargo, Pol discrepa con esto porque sí que le necesita en muchos aspectos, pero aquí será cuando Merlí haga su último monólogo para impulsar al nuevo protagonista a tomar el camino que debe tomar.

Merlí, en su aparición en 'Merlí: Sapere Aude'

"Para de hacer lo que hace siempre todo el mundo, lamentarse, y empieza tu nueva vida sin mí. Lo soportarás. Irás a la universidad, porque no me imagino otra posibilidad contigo. ¡Conocerás gente, hostia! Pero si la vida de estudiante es la mejor que hay. Aprendes cosas mientras te enamoras y follas. No me digas que no eres capaz porque te tiro por la cabeza la "Crítica de la razón pura" de Kant. Y piensa que es un tocho", explica Merlí, marchándose, ante la atenta mirada de Pol.

Despedida con una sonrisa

"Merlí, espera", le pide Pol para saber cómo está él y hacerle una pregunta: "¿Qué hay después de la muerte?". Merlí se decepciona y así lo hace saber: "Te puedes hacer preguntas mucho más originales que estas". Entonces, para acabar con una sonrisa la escena y juntando dos temas que siempre están muy presentes en este universo, Pol cambia de pregunta con una sonrisa pícara: "¿Hay sexo después de la muerte?".

Tras un breve instante pensativo, Merlí tiene la respuesta clara: "Si te contesto esta pregunta, la vida ya no tendría gracia. Ve a la universidad, Pol, y hazte millones de preguntas". En ese momento pasa otro tren, Pol se gira a mirarlo y cuando vuelve la vista a Merlí, este ya no está. Eso sí, la decisión ya está tomada: Pol tiene claro que se va a matricular en la Facultad de Filosofía para que arranquen todas las aventuras que le esperan en 'Merlí: Sapere Aude'.