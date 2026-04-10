Así es 'Barrio Esperanza', la nueva comedia de RTVE que recrea un colegio público

Por Adrián López Carcelén |

'Barrio Esperanza' llegará muy pronto a La 1. La nueva ficción, producida por Globomedia (The Mediapro Studio), está creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas y se desarrolla en un colegio público. La comedia, que se estrenará en el prime time de La 1 y ya ha sido presentada a los medios, recordará a los docentes que marcaron nuestras vidas con un tono vitalista y humor ácido, poniendo el foco en las segundas oportunidades.

"Tenemos muchas ganas de volver a disfrutar con otra nueva serie como esta, con el mejor elenco, con sorpresas, y en la que se ha cuidado todo mucho", ha expresado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Antonio Sanchez Olivas, uno de los creadores, ha señalado que la serie "es un homenaje que queremos hacer a los héroes y heroínas sin capa que nos han marcado".

RTVE ha presentado 'Barrio Esperanza' en una rueda de prensa

Un reparto de altura

Mariona Terés encabeza el reparto de 'Barrio Esperanza' interpretando a Esperanza, una mujer que trata de recuperar su vida tras una etapa marcada por los errores del pasado. "Como su nombre dice, es un personaje muy esperanzador, que se agarra y se aferra a la segunda oportunidad que ha tenido con mucha vocación, amor y empatía", ha señalado la actriz sobre su personaje.

Mariona Terés es la protagonista de 'Barrio Esperanza'

Junto a ella estará Mariano Peña , que interpreta a Don Antonio,. "Es un profesor chapado a la antigua, muy entrañable y perfectamente reconocible, antiguo, arcaico y lleno de ternura", ha dicho el actor. Alejo Sauras será otro de los grandes protagonistas de la serie al interpretar al director del centro,

El resto del elenco lo componen Ana Jara, Guillermo Campra, Laura de la Uz, Ángel Héctor, Ruth Núñez y Juan Vinuesa. Junto a ellos estará un grupo de niños cuya mirada es casi tan importante como la de los adultos en 'Barrio Esperanza'. Chloe con H, Tian Tosas o Nia Tosas son algunos de los actores y actrices con los que la serie abordará temas tan importantes como la inclusión, la diversidad familiar o la presión social. Todo ello en una comedia que María José Rodríguez, directora general de Globomedia, ha calificado como "una comedia familiar, para ver con tus hijos, cargada de emoción".