Telecinco y Antena 3 reabren la guerra de promociones: "Las cosas como son"

¿Quién no recuerda la dura guerra de promos que Telecinco y Antena 3 protagonizaron años atrás? Antes era completamente habitual que ambas cadenas se enfrentasen de una forma directa y frontal con spots destacando sus buenos datos y dejando en evidencia los malos del contrario. Pues bien, si eras de los que echabas de menos estos enfrentamientos, estás de suerte porque la guerra de promos ha vuelto y sin duda, lo ha hecho de una forma más dura que nunca. Ambas cadenas han lanzado ya diferentes anuncios destacando sus datos en el mes de mayo... y no, no han dejado títere con cabeza.

El grupo de Paolo Vasile , dejando claro que Mediaset tiene más audiencia que Atresmedia o que sus informativos son los más vistos. En definitiva,para intentar dar la sensación a la audiencia que sí, ellos lideraban.

Comparativas en la promo de Atresmedia

¿Quién dice la verdad?

En su spot, Antena 3 destacaba por ejemplo que '¡Boom!' era el programa más visto de la tarde con un 17,7% y 2.252.000 espectadores mientras que Telecinco respondía con que en la franja de tarde, 'Sálvame naranja' (19,2%) supera a Antena 3 (13,1%) y 'Pasapalabra' (18,1%) vence a '¡Boom!' (17,1%). Por otro lado, Atresmedia dejaba claro que 'La ruleta de la suerte' es el programa más seguido de la mañana (1.549.000 y 16%) y Telecinco replicaba, comparando el rendimiento de 'El programa de Ana Rosa' (19,8%) y 'Espejo público' (12,4%). Pero la cosa no quedaba aquí, Antena 3 por otro lado no dudaba en anunciar que sus informativos son los más vistos del año y Telecinco se fijaba en el dato del último mes, en el que 'Informativos Telecinco' (15,2%) ha superado a 'Antena 3 noticias' (15%) y Piqueras lidera holgadamente (17,6%) frente a Vicente Vallés (13,9%).

Comparativas en la promo de Mediaset

Por último, otra gran diferencia entre ambos spots es el liderazgo de 'El hormiguero' del que presume Antena 3 (14,2% y 2.601.000) mientras que Telecinco afirma superar al espacio de Motos con un 14,4% frente al 13,8%. La cadena tampoco duda en destacar los datos de 'La Voz Senior', 'Allí abajo' o '45 revoluciones' frente a 'Supervivientes' y 'La que se avecina', por ejemplo. En definitiva, nos encontramos ante las que parecen dos realidades muy distintas. Posiblemente el espectador posiblemente tenga la sensación que alguien miente, pero la realidad es que ambas cadenas sí aportan datos que son ciertos, el problema es que el equipo de comunicación de cada cadena se fija en la franja que más le interesa y que le reporta un mejor dato frente al público. ¿Cuestión de imagen? Obviamente.