En la recta final del concurso y después de estar aislados durante meses, la noche del 27 de marzo los finalistas de 'Secret Story: La casa de los secretos' tuvieron que enfrentarse a los mensajes de sus seguidores. Adrián Tello, Rafa Martínez, Cora Vaquero, Marta Juradoy Carlos Peña pudieron saber de primera mano la opinión de fuera respondiendo a sus preguntas.

Los finalistas de 'Secret Story 2'

El primero que se enfrentó a la ronda de preguntas fue Adrián, a quien le acusaron de tener "cara de mal rollo" y de agobiarse con Marta hasta llegar al punto de soltarle algún desprecio. Ante esta acusación, el aragonés afirmó que siempre ha tenido un semblante serio aunque esté feliz, pero que eso no quiere decir que esté a la defensiva. Por otra parte, Marta negó haber sufrido algún desprecio por su parte.

El siguiente en recibir un mensaje fue Rafa, quien se exaltó al ver que en su pregunta lo culpaban de pasarse medio concurso llamando mueble a Marta y Adrián: "Yo no me he tirado medio concurso hablando de Adrián y Marta, yo he hecho muchas cosas", se defendió el madrileño enumerando a aquellas personas con las que había pasado tiempo. A su vez, quiso explicar su concepto de mueble en el que dejó claro que Marta no le transmitía nada a él como concursante.

Por otro lado, a Carlos le preguntaron si se había sentido utilizada por su anterior grupo y si ha sentido que la han "dado la patada" desde que se unió más a Rafa, a lo que ha contestado que a pesar de sentirse un poco desplazada, en ningún momento se había utilizada.

La relación entre Adrián y Marta

La noche de las redes también sirvió para aclarar ciertas circunstancias en alguna relación. A Marta le preguntaron sobre su relación con Adrián y las dudas que tenía todo el mundo, incluido Colchero, sobre esta: "Colchero no duda de lo que nosotros tengamos, sino que considera que todo va en un proceso más lento. De lo que dude el resto, no tengo que conocer a nadie, lo tengo que sentir yo y lo tiene que sentir Adrián", declaró. En el mensaje también aprovecharon para compararle con Cora, a lo que la catalana confesó que llegó a sentir celos en un momento que dudaba de todo.