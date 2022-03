'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su décima gala con Carlos Sobera la noche del jueves 24 de marzo, en la que el reality despidió a Colchero tras su duelo con Carlos Peña. Sin embargo, la organización sorprendió a los concursantes con una votación express tras unas nuevas nominaciones, las últimas, que dejaron fuera del formato a Sara Cruz, justo a las puertas de la recta final, lo que convirtió al resto de sus compañeros en los finalistas de la edición.

Carlos Sobera inicia la votación express tras las últimas nominaciones de 'Secret Story 2'

Tras la marcha del sevillano, sus seis compañeros repartieron sus puntos entre ellos de cara a una nominación que, sin que ellos lo supieran, sería la última. Las votaciones terminaron poniendo a Cruz, Marta Jurado, Adrián Tello y Rafa Martínez en manos de la audiencia, que tenía veinticinco minutos para elegir a quién de los cuatro querían ver fuera de la casa antes de que arrancase oficialmente la recta final. Una votación express en la que los porcentajes se situaron en un 44%, un 34%, un 18% y un 4%, antes de que Sobera comunicase la decisión del público tras contabilizar más de 319.000 votos entre los seguidores del reality.

"Siento deciros que, esta misma noche, vamos a expulsar de nuevo, por segunda vez", anunció el presentador, ante unos sorprendidos concursantes. "Yo estoy flipando, tengo el corazón a diez mil por hora", confesaba Cruz entonces, mientras Martínez aseguraba que "yo no tengo miedo" a su posible expulsión. "No es la mejor noche para otro palo", reconocía Tello, ante la posibilidad de separarse de Jurado, tampoco preparada para dicho escenario. "Es un momento difícil para vosotros, yo lo sé. Por dos razones: primero, porque es una votación sorpresa, no os la esperabais y, segundo, porque estamos cada vez más cerca de la final y, por lo tanto, ser eliminado precisamente ahora, hace especial daño. Pero habéis sido grandes concursantes todos", manifestó Sobera, tras lo cual comunicó la decisión de la audiencia de prescindir de Cruz.

¡La segunda expulsada de la noche es Sara! ¿Os lo esperabais? #SecretGala10 pic.twitter.com/3fsVmZHzSd — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 25, 2022

"Estoy triste, la verdad"

La canaria se mostraba entonces en shock ante el repentino anuncio, al igual que sus compañeros y, muy especialmente, Tom Brusse, con quien había comenzado una especie de relación dentro de la casa. De hecho, el invitado VIP no se creyó lo ocurrido en un primer momento: "Carlos, te conozco, te veo un poco la risa". "Entiendo la reacción de Tom. Si estuviese en su lugar, me pasaría lo mismo. Pero Tom, es así y lo siento mucho, Sara, pero el público ha decidido que tienes que ser la expulsada", insistió el presentador, antes de ceder la palabra a la afectada para conocer sus impresiones. "Sé que soy la última en venir. No me lo esperaba, porque no me esperaba una expulsión hoy. Estoy triste, la verdad, pero es lo que hay", declaró Cruz, tras lo cual se despidió emocionada de sus compañeros.