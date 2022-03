Víctor Sandoval recibió numerosas críticas de los colaboradores tras abandonar el programa.

Alejandra Castelló

Toñi Moreno lanzó una gran bomba en el programa de 'Secret Story: La noche de los secretos' del 20 de marzo: las próximas nominaciones serían las últimas. De este modo, la recta final del concurso está ya a la vuelta de la esquina, pero eso no quiere decir que no dejen de pasar cosas. No obstante, los invitados VIPs han protagonizado los principales conflictos de la casa.

Víctor Sandoval abandonó el concurso tras 5 días después de un fuerte enfrentamiento con Rafa. Sin embargo, como Alejandra Castelló analiza en este vídeo, no estaba haciendo ningún bien al reality, pues no dejaba de darle información sesgada del exterior al concursante y se había obsesionado con él como centro de sus ataques. Por otro lado, Tom Brusse ha sido uno de los grandes protagonistas de la noche por su relación con Sara. Después de dejar a su novia por videollamada, no ha tenido ningún inconveniente en ir más allá con la concursante. El problema radica en que este acercamiento de Sara a Brusse puede ser perjudicial para ella, pues sus tramas en la casa se centran en su idilio.

Los salvados de la noche fueron Rafa y Adrián, lo que dejó a Carlos y Colchero como los nominados. En esta ocasión, tal y como refleja Castelló, da igual cuál de los dos se marche, pues en lo que respecta a las tramas del programa, ambos son prescindibles.