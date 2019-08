Así ha sido la emotiva despedida de Frank Blanco de 'Zapeando': "No será fácil estar sin este equipo"

Este viernes 30 de agosto, 'Zapeando' ha vivido la que posiblemente ha sido la entrega más especial de su historia. Lágrimas, emoción y mucha nostalgia; estos han sido los elementos que han estado más presentes en la última tarde de Frank Blanco como presentador. El periodista se ha despedido del espacio de Globomedia entre lágrimas y tras un merecido homenaje en el que se han repasado sus mejores momentos y se ha dejado claro que sí, se le va a echar mucho de menos. Hemos visto sus tortazos, sus chistes, sus momentos más emotivos y también surrealistas; en definitiva, en varios vídeos se ha compactado el trabajo que ha hecho a lo largo de 1442 entregas que nos han dado de todo, sin duda.

Frank Blanco y Cristina Pedroche en 'Zapeando'

Mientras veía esa serie de vídeos tan especiales que su equipo le había preparado, Blanco no ha podido reprimir las lágrimas y es que sí, había llegado el momento de decir adiós. "Llevo un mes despidiéndome pero ahora me doy cuenta que esto se acaba, que todo eso no se va a repetir", ha dicho entre lágrimas, confesando que le da mucha pena no haber llegado a las 2.000 entregas, mientras que sus compañeros tampoco podían reprimir la emoción, y es que tal y como él mismo ha recalcado, no son solo compañeros de programa, en 'Zapeando' son ya toda una familia.

"Hay decisiones inevitables"

"Creedme que hubiese hecho un Jordi Hurtado y me hubiese jubilado con este programa, pero la vida te sorprende y a veces hay decisiones inevitables que tomar", ha explicado, justificando así su salida del espacio. Después, ha querido agradecer el apoyo de la audiencia y es que aunque muchos no tenían demasiadas esperanzas en el proyecto, este se ha consolidado años después. "Gracias a los que nos habéis acogido como si fuésemos una familia. Ojalá hayamos conseguido haceros la vida más agradable, y que os olvidaseis de los problemas un rato (...) han sido muchas tardes, yo hablando... vosotros durmiendo... pero podéis estar seguros que os llevo en el tobillo", ha seguido diciendo Frank, antes de enseñar la 'Z' que tiene tatuada en su pierna y es que sí, tal y como ha dejado claro: "Este programa me ha marcado".

Despedida de Frank Blanco en 'Zapeando'

"No será fácil acostumbrarse a vivir sin vosotros"

Entre lágrimas, Blanco ha confesado que "os voy a echar de menos. No será fácil acostumbrarse a vivir sin el equipo técnico que hay detrás de las cámaras. No sabéis cómo es este equipo, el que no aparece en televisión. Este es el mejor equipo humano que puede tener un programa. De verdad, gracias por vuestra entrega. Si no os hubieseis dejado la piel, no habríamos llegado hasta aquí". Por último, el presentador ha querido hablar con su equipo de colaboradores y les ha dejado muy claro que sí, él siempre va a estar ahí con ellos.

Parafraseando la mítica "I'll be there for you" de 'Friends', Frank ha afirmado a todos los suyos que "voy a estar si me necesitáis" porque "aquí ha habido algo más que una relación de compañeros, así que sigamos en ello". Por último, este les ha empezado hasta la próxima... "cena", que según él "debe pagar Anna Simón", bromeando con el hecho que la catalana no ha podido acudir a esta despedida. "Os deseo lo mejor. Todo irá bien". Con esta frase, este ha cerrado su andadura, mientras Chenoa ha interpretado en el centro del plató este mítico tema. Por último, hemos podido ver al presentador abandonar las instalaciones del espacio, dejando las llaves a Dani Mateo, el nuevo presentador. Porque sí, ha llegado el momento de coger el relevo y de iniciar la nueva etapa de 'Zapeando', ya sin Frank.

Dani Mateo cogiendo el relevo en 'Zapeando'

¿Ana Morgade se va con Frank?

Coincidiendo con la salida del presentador, una de sus colaboradoras estrella anunció que también abandonaba el programa. En su despedida, Ana Morgade ha insinuado que su salida justo ahora no es casual y es que podría marcharse con su compañero a su nuevo proyecto: "Frank, te vas a proyectos nuevos y no te puedes ir solo. No hay un Quijote sin su Sancho, tú eres un presentador y necesitas a un colaborador a tu lado. A partir de ahora iré donde tú vayas". ¿Se marcha con él a su nuevo proyecto? Pues sí, eso parece. Por último, la cómica ha querido dejar claro que pese a abandonar el espacio, siempre quedará algo de ella ahí: "Esto es una despedida. Mis gafas se quedan aquí".

Así será el nuevo 'Zapeando'

Tras la salida de Frank Blanco, el programa inicia nueva etapa el lunes 2 de septiembre. El espacio producido por Globomedia (The Mediapro Studio) que contará con Dani Mateo como nuevo presentador, estrenará también imagen, renovará por completo su plató y contará con cambios en su equipo de colaboradores. Chenoa y Ana Morgade dejan el espacio, siguen Cristina Pedroche, Anna Simón, Miki Nadal, Quique Peinado y Lorena Castell y se estrenan Jesús Vidal, Isabel Zubiaurre, Valeria Ros, Santiago Alverú, Maya Pixelskaya, Gotxon Mantuliz, El Chojin y Javier Cansado con diferentes secciones semanales con las que el espacio renovará sus contenidos y pasará a hablar también de compras online, mascotas, física o tecnología.