'Zapeando' se reinventa con nueve fichajes y estrena nuevo plató e imagen

Ha llegado el momento de reinventarse, de cambiar y de estrenar nueva etapa. 'Zapeando', el exitoso espacio diario que Globomedia (The Mediapro Studio) produce para laSexta estrena temporada y lo hace con infinidad de novedades. ¿El objetivo? Consolidarse un año más en su franja y hacer frente a 'Todo es mentira' en Cuatro. Aprovechando la salida de Frank Blanco y la despedida de Chenoa y Ana Morgade, el programa estrena línea gráfica, renueva por completo su plató, ficha a ocho nuevos colaboradores que se sumarán a la actual mesa del espacio e incorpora a Dani Mateo como nuevo presentador del programa.

Dani Mateo en el plató de 'Zapeando'

Pero no todo van a ser novedades y es que en esta nueva temporada, 'Zapeando' mantiene a sus 'zapeadores' más emblemáticos: Cristina Pedroche, Anna Simón, Miki Nadal, Quique Peinado, Lorena Castell. Además, estos seguirán estando acompañados de forma semanal por Josie y Marián, la Boticaria García. Pero no estarán solos y es que Jesús Vidal, Isabel Zubiaurre, Valeria Ros, Santiago Alverú, Maya Pixelskaya, Gotxon Mantuliz, El Chojin y Javier Cansado se incorporan como nuevos colaboradores al espacio. Todos liderarán diferentes secciones con las que analizarán la actualidad, darán consejos de todo tipo o nos descubrirán los momentazos que quizás desconocíamos de internet.

Así serán las nueva secciones de 'Zapeando'

En esta nueva etapa, el espacio contará con nueva secciones con las que se intentará darle un giro importante a su dinámica actual. De esta forma, Valeria Ros liderará "Lo que pides y lo que te llega" en la que realizará compras online y mostrará en plató lo que realmente llega. ¿Se cumplirán las expectativas de la compra? Posiblemente no. Por su parte, Isabel Zubiaurre se encargará de un zapping en la que su condición de física va a tener mucha importancia mientras que Maya Pixelskaya nos hablará del futuro a través de una serie de vídeos con los que responderá una pregunta que seguro que te has hecho más de una vez: ¿Por qué los robots de cocina no se limpian solos?

Por otro lado, Jesús Vidal tendrá una sección semanal en la que nos dará la perspectiva más optimista del mundo en el que vivimos a través de una peculiar selección de noticias mientras que Santiago Alverú se convertirá en el defensor del espectador. Quejas, preguntas y apreciaciones del público de 'Zapeando' podrán ir dirigidas a él. Por su parte, Gotxon Mantuliz tendrá una sección dedicada al mundo de las mascotas y el rapero El Chojín se encargará del asesoramiento musical del espacio. Por último, también se incorpora Javier Cansado el programa. ¿Qué hará? Pues, lo que mejor sabe: interpretar el papel de Javier Cansado.