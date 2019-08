Jesús Vidal ("Campeones") ficha por 'Zapeando'

La nueva etapa de 'Zapeando' sigue cogiendo forma para sorprender a los espectadores con su regreso en septiembre. El decorado será remodelado completamente, Dani Mateo se pondrá al frente del formato tras la marcha de Frank Blanco y habrá idas y venidas entre el grupo de colaboradores que habitualmente conforman la mesa. Tras la salida de Chenoa y Ana Morgade, empiezan a confirmarse los nombres de los que se incorporarán en la temporada que se estrena en septiembre.

Jesús Vidal

FormulaTV ha sabido en exclusiva el nombre del primer nuevo zapeador: Jesús Vidal. El actor que triunfó como protagonista de la película "Campeones", por la cual ganó el Goya al Mejor actor revelación, se pasa al entretenimiento como colaborador de 'Zapeando'. Sin embargo, esta faceta no le resultará tarea complicada ya que, además de estar licenciado en Filología Hispánica, cuenta con un Máster de Periodismo en la agencia EFE habiendo realizado sus prácticas en la sección de deportes.

Dejó el mundo del periodismo para dedicarse a la interpretación, habiendo realizado cursos en el Centro Dramático Nacional. Ahora vuelve a recuperar aquella faceta pero alejándose del deporte y centrándose en el sector de la televisión (y desde la televisión) en las tardes de laSexta. Sin embargo, todavía se desconoce si tendrá sección propia y con qué otros colaboradores compartirá mesa.

Su emotivo discurso al recoger el Premio Goya

"Han reconocido a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversión, visibilidad. ¡Qué emoción siento!", expresó al recoger su Goya en 2019 captando toda la atención de los asistentes y de los espectadores. Sin embargo, una de sus frases que más llegó al corazón de todos fue: "Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros". Seguro que esa manera de ganarse al público que demostró en los Goya consigue llevársela a 'Zapeando' y conquistar a todos los seguidores.