Así será 'La espada leal', la segunda temporada de 'El caballero de los Siete Reinos'

La primera temporada de 'El caballero de los Siete Reinos (o Nueve, si hacemos caso al pequeño Aegon)' ha llegado a su fin. La nueva serie ambientada en el universo de 'Juego de Tronos' nos ha brindado un intenso mes de emisión con una tanda de episodios que, pese a su brevedad, ha estado cargada de emoción y contenido. A lo largo de estas seis citas, se ha adaptado al completo 'El caballero errante', el primero de los cuentos de Dunk y Egg y, una vez entrelazados los caminos de los dos protagonistas, no tardaremos demasiado en reencontrarnos con ellos.

El final de la primera entrega ha mostrado al maltrecho caballero y su escudero cabalgando en paralelo sin un destino fijo. Al igual que ha sucedido en este bloque inaugural, la segunda tanda se centrará íntegramente en lo visto en uno de los relatos de George R.R. Martin. En concreto, beberá de 'La espada leal', cuya publicación original se produjo en 2003 y dio pie a una adaptación en forma de cómic apenas cuatro años después.

Egg y Dunk en 'El caballero de los Siete Reinos'

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?

Pese a pertenecer a una franquicia tan ambiciosa, lo cual suele implicar esperas dilatadas entre temporadas, el retorno de 'El caballero de los Siete Reinos' se producirá relativamente pronto. Antes del estreno de la primera entrega, ya se anunció que la serie había sido renovada por una segunda que verá la luz en algún momento de 2027. De hecho, la adaptación de 'La espada leal', que también constará de seis episodios, arrancó su rodaje en Belfast en diciembre de 2025 y desde HBO se ha subrayado que el plan es que la serie tenga una frecuencia anual.

¿Dónde y cuándo se ambientará?

La última conversación entre Dunk y Egg deja entrever que, aunque realmente la ambientación principal será otra: el Dominio. Aun así, la región austral podría quedar plasmada antes de dar el salto a Tiesa y Fosafría. ". No sé si puedo hablar sobre ello todavía. En líneas generales, vamos a seguir a los libros", adelanta el showrunner Ira Parker en una entrevista concedida a Variety.

Por tanto, la ficción podría ampliar el contenido de la novela, como ya ha sucedido en puntuales ocasiones en la primera entrega, para mostrar algunos vacíos, sobre todo si tenemos en cuenta que entre una temporada y otra debería producirse un salto temporal de dos años si realmente se recorre de manera fiel el sendero literario.

Portada del cómic de 'La espada leal'

En los cuentos, ese intervalo no es más que una elipsis, aunque se haga mención a algunos de los destinos visitados, por lo que lo más probable es que el foco se ponga sobre todo en el Dominio. Ahí empiezan a servir a Ser Eustace Osgrey, caballero de Tiesa, quien se encuentra inmerso en un conflicto territorial con Lady Rohanne Webber, más conocida como la Viuda Escarlata, que ejerce el rol de señora del cercano asentamiento de Fosafría.

Así pues, Dunk y Egg, junto a Ser Bennis, viejo conocido de Ser Arlan, acaban enredados en un conflicto que arrastra muchos rencores del pasado, aunque la bondad del Alto tendrá un gran impacto a la hora de encarar el enfrentamiento entre ambas partes. Además, a este choque a pequeña escala, agravado por la sequía local, se suma la histórica crisis que sacude a Poniente, ya que durante esos dos años se ha expandido una epidemia que ha acabado con millares de vidas, entre las cuales se incluyen figuras realmente influyentes.

¿Qué pasará más allá?

Esa aventura en el Dominio supondrá el ecuador de las adaptaciones de las novelas cortas de Martin, ya que, hasta ahora, tan solo se han publicado tres. Por el momento, HBO no ha dado luz verde a la tercera temporada, que versionaría 'El caballero misterioso', pero si el autor sale de su bloqueo editorial la cuenta total se podría ampliar considerablemente.

Y es que el propio Martin confirmó a The Hollywood Reporter que está trabajando en otras dos novelas breves de Dunk y Egg, que estarían ambientadas en Invernalia y las Tierras de los Ríos, respectivamente. Pero eso no sería todo, ya que Parker ha llegado a asegurar que ha accedido al plan relativo a "12, 13, 14 o quizá 15" relatos. No obstante, el plan más realista de la serie pasaría por completar la trilogía inicial, que podría culminar en 2028 si se respeta ese plan de producción anual.