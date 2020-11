Así ha sido el final de 'Sobrenatural' tras 15 temporadas

La serie más longeva de The CW ha llegado a su fin. Tras quince temporadas y más de trescientos episodios, 'Sobrenatural' ha emitido su último episodio en la noche del jueves 19 de noviembre, y lo ha hecho con ecos de sus inicios y con un desenlace muy trágico, pero que ha servido para cerrar por todo lo alto la historia de los hermanos Winchester.

Jared Padalecki y Jensen Ackles en 'Sobrenatural'

Al comienzo del episodio, titulado "Carry On", tanto Dean como Sam han tenido tiempo para relajarse, al no tener casos pendientes a los que hacer frente. No obstante, esa tranquilidad no se refleja en las mentes de los protagonistas, que están totalmente marcados por el dolor que les ha rodeado últimamente. Por eso, cuando un nuevo caso se cruza en su camino, los hermanos se dedican en cuerpo y alma para distraerse de sus problemas y resolver un nuevo misterio. Lo que no sabían era que supondría el fin de uno de ellos.

El caso tiene como sospechosos a dos hombres que han tapado sus rostros con máscaras de calaveras, las cuales han empleado para secuestrar a un padre y sus hijos sin desvelar sus identidades. Aun así, Dean y Sam dan con los criminales, que resultan ser vampiros. Cuando les están dando caza descubren que pertenecen a una organización clandestina, que se dedica a desplegar rituales que implican el secuestro de niños. Y para añadir un guiño a los orígenes de la serie, al frente de esa peligrosa banda se encuentra una joven que apareció en la primera temporada, como indica Deadline.

Batalla sangrienta

A pesar de los esfuerzos de los Winchester, no son capaces de salir ilesos de ese enfrentamiento vampírico, y Dean es herido de muerte. Entonces, el personaje interpretado por Jensen Ackles rechaza el ofrecimiento de su hermano de devolverle a la vida, pero antes de perecer tienen tiempo de dedicarse unas bonitas palabras.

Después de esa despedida, Dean asciende al cielo, donde se encuentra con sus seres queridos. Por su parte, Sam despide a su querido hermano y retoma su vida. Y para cerrar definitivamente el círculo, un salto temporal nos muestra al cazador encarnado por Jared Padalecki falleciendo junto a su hijo, al que ha llamado Dean, para después reencontrarse con su hermano en el cielo y dar una última imagen unidos a los fans antes de cerrar los ojos para siempre.