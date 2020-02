El desconcierto de Nia en el alegato protaurino de Estrella Morente en 'OT 2020': "Me dijo que iba a calentar"

Estrella Morente se convirtió en la gran protagonista de la Gala 6 de 'OT 2020' con la polémica suscitada en torno a su actuación con Nia. La cantante había sido invitada por el programa para interpretar "Volver" junto a la favorita de la Gala 5, pero su inicio, un alegato a favor de la tauromaquia, pilló desprevenido no solo al equipo de Gestmusic y Televisión Española, sino también a Nia.

Nia junto a Estrella Morente durante la actuación de la Gala 6 de 'OT 2020'

Durante el repaso de la Gala 6, Noemí Galera le ha dado la oportunidad a la de Las Palmas de revisionar su actuación solo si ella estaba conforme. "Nosotros os decimos en los ensayos que es muy importante hacer siempre la canción de la misma manera porque hay un equipo detrás (...), pero lo que hizo Estrella aquí no lo sabía nadie y nos quedamos todos a cuadros con su inicio de la canción, que era algo que no estaba previsto", les explicaba la Directora de la Academia.

Nia asegura que se sorprendió ante los versos de Morente, ya que aunque la avisó de que iba a comenzar de manera diferente, no se esperaba lo que ocurrió. "Me dijo que si me importaba que hiciera un par de cosas para calentar, que no me asustara, que iba a calentar", relataba la concursante. "Me asusté al principio porque pensaba que era otra canción y de repente dije: 'yo no sé cantar esto'". Galera aseguró que "no era el lugar" para recitar dichos versos, pues ese era "el momento de que Nia fuera la prota y ambas estuvieran juntas". Noemí Galera, finalmente, ha proyectado la interpretación de "Volver", pero cortando el alegato de Estrella Morente.

Sorpresa para todos

No solo Nia se quedó a cuadros al descubrir cómo comenzaba Estrella Morente la interpretación de "Volver", sino que la dirección de Gestmusic desconocía las intenciones de la cantante. Tinet Rubira lo dejó claro a los pocos minutos de ocurrir comentándolo en redes sociales, al igual que el perfil de 'Operación Triunfo' en Twitter, que durante la noche aseguró que Estrella Morente había "añadido, por sorpresa, unos versos protaurinos a 'Volver'".