Estrella Morente indigna al cambiar la letra de "Volver" en 'OT 2020' para defender la tauromaquia

La noche del domingo 23 de febrero, Televisión Española emitió la Gala 6 de 'OT 2020', en la que Sinsinati, Miriam Rodríguez y Estrella Morente fueron los invitados. De hecho, esta última artista era la encargada de actuar junto a Nia Correia, como privilegio de la concursante, con la que interpretó "Volver". Una actuación que, sin embargo, lejos de resultar un numerazo, provocó numerosas críticas en redes contra Estrella Morente, a raíz del cambio que hizo en la letra de la canción para defender la tauromaquia.

Nia y Estrella Morente durante su actuación en la Gala 6 de 'OT 2020'

Antes de comenzar a cantar la letra de la conocida canción, la invitada se ha arrancado cantando varios versos que, para sorpresa de todos, ensalzaban el toreo, y que acabó enlazando con la letra original. Una iniciativa que llegaba en plena polémica tras la disculpa emitida por Televisión Española tras los descalificativos que Maialen lanzó contra los taurinos, a los que tachó de "nazis" y "psicópatas", hace unas tres semanas. "Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego", arrancó Estrella Morente, al ritmo de la guitarra, en una clara defensa de la que es la profesión de su marido, el torero Javier Conde.

"No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que es muy mala cobardía robarle al toro su muerte. Y en su agonía, yo adivino el parpadeo de la luces que a lo lejos van marcando mi retorno", remató la cantante, cantando versos de Jose Bergamín para después proseguir con los originales de "Volver". Dicho arranque no pasó desapercibida para los espectadores, e incluso supuso una sorpresa para el programa, dado que la artista no lo había hecho en actuaciones previas, ni en plató ni justo antes del directo. Algo que confirmó el propio Tinet Rubira, quien a través de su cuenta de Twitter y respaldado por Manu Guix, aseguró que "no estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos".

Duras críticas

Las críticas no tardaron en inundar las redes y no solo compartidas por parte de espectadores anónimos del talent show. "Qué vergüenza usar tu prime time para defender asesinos, la verdad", compartió Alba Reche, exconcursante de 'OT 2018', a quien se unió su compañero Dave Zulueta opinando que "esto ha estado fatal" e incluso compartió un "viva Maialen" que secundó África Adalia. "Que nada ni nadie te calle, Maialen", animó por su parte Miki Núñez, haciendo referencia también a la concursante en torno a la cual se había generado la polémica, ignorante de lo que estaba ocurriendo. "Creo que ha estado fuera de lugar... igual que lo están ciertas cosas en este siglo y a estas alturas de la vida. Desde el respeto, no estoy de acuerdo", publicó por su parte Noelia Franco, antes de concluir añadiendo "Maialen, no estás sola en esta opinión".

Qué vergüenza usar tu prime time para defender asesinos, la verdad — alba reche ?? (@albarecheot2018) February 23, 2020

PERDONA?????? esto ha estado fatal — Dave (@davezulueta_) February 23, 2020

Vivaaaaaaaaa https://t.co/Suh4tFUVOP — Á F R I C A (@africaadalia) February 23, 2020

Que nada ni nadie te calle Maialen — Miki Núñez (@mikinunez) February 23, 2020

Creo que ha estado fuera de lugar... Igual que lo están ciertas cosas en este siglo... Y a estas alturas de la vida.

Desde el respeto, no estoy de acuerdo.

Maialen, no estás sola en esta opinión. ???? — Noelia (@soynoeliafranco) February 23, 2020

Por muy bien q haya estado el dúo, lo que ha hecho hoy Estrella Morente al comienzo de su actuación en #OTGala6 ha sido una jugarreta al programa, una falta de respeto hacia una concursante (Nia, que estaba descolocadísima) y una gran falta de profesionalidad y seriedad. Es así. pic.twitter.com/DYW5VivFLU — Fer (@milliondolas) February 24, 2020

Pues espero que se disculpen con quién corresponda porque me ha parecido feísimo. Tanto para Nia, que se ha tenido que comer el marrón, como para Mai, ya que claramente ha sido un ataque hacia ella #OTGala6 pic.twitter.com/WvIPKFfx7Y — Alyssa.???????????????? (@Juls_TheBest) February 24, 2020

que le repitan el privilegio a nía y le dejen cantar "volver" con ana guerra porque lo de cantar con estrella morente ha sido todo lo contrario a un regalo #OTGala6 #OTChat6 — s + a ? (@viciandot) February 24, 2020

Estrella Morente acaba de arruinar lo que podría haber sido otra actuación histórica de OT. Por solo aguantarse ese circo, Nia merece ganar OT, coño!#OTGala6 — Iván (@midnidiceivan) February 24, 2020

Un momento, ¿he visto en pleno insomnio a Estrella Morente hacer apología de la tauromaquia en una letra rocambolesca en #OTDirecto o es una PUTA PESADILLA?? ????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/AhyIIjaza5 — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) February 24, 2020

OT nos da una herramienta para expresarnos. En este caso, para expresar nuestra repulsión hacia lo que ha hecho Estrella Morente y para apoyar a Maialen. ¡MAIALEN FAVORITA! pic.twitter.com/6Etu5esCnC — A (@moyador) February 24, 2020

Yo creo que @OT_Oficial debería haberle capado el micro a Estrella Morente #OTGala6 Lo que ha hecho es abominable. Y encima la pobre Nia aguantando el tipo. La concursante ha demostrado ser más artista que la "estrella". — Arthur Gil Bordés ?????????? (@arthurgilbordes) February 24, 2020