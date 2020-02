Noemí Galera, contra Estrella Morente por su defensa de la tauromaquia en 'OT 2020': "No fue justo para Nia"

Estaba pensada como un premio para Nia por haber sido elegida favorita la semana anterior, pero la actuación de Estrella Morente en 'OT 2020' fue lo más comentado de la Gala 6 por causas bien diferentes. Sin respetar la canción original, los ensayos previos ni a su compañera, la cantaora se desmarcó con un alegato protaurino antes de interpretar "Volver", clásico de Carlos Gardel. Un imprevisto que no sentó nada bien a los fans, como tampoco a la organización del programa.

Noemí Galera, crítica con la actuación de Estrella Morente en 'OT 2020'

Durante el transcurso de la propia gala, Tinet Rubira confirmó en redes sociales que nadie en su equipo sabía nada sobre ese "speech" alternativo. "No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos", reconoció el director de Gestmusic. Tampoco Nia conocía las intenciones de su pareja artística por un día: "Me dijo que iba a hacer calentamientos, pero nada más", explicó la canaria en el repaso de gala matutino.

Para dar por zanjado el asunto, Noemí Galera ha dado explicaciones sobre lo sucedido en 'A partir de hoy': "Todos los ensayos fueron diferentes a la actuación. Le hemos preguntado a Nia y nos ha dicho que ella iba a calentar, y calentó, efectivamente", ha ironizado Galera para después criticar la decisión: "Lo hizo en directo sin avisar a nadie y nos quedamos un poco a cuadros. Me sabe muy mal por Nia porque era su momento, no es justo para ella sobre todo".

Máximo Huerta entendía que "cada uno puede tener su opinión sobre los toros", a lo que Noemí Galera ha respondido poniéndolo en antecedentes: "La conversación de Maialen pasó hace un mes. Es una charla que tiene ella con sus compañeros en su casa, no está dando una entrevista. Es en el canal de youtube, no en la cadena, mientras que Estrella sí ha aprovechado un programa en prime time para hacer un alegato. Que cada uno piense lo que quiera, pero juegan en dos ligas diferentes".

Galera también ha explicado que si la intención de la cantaora era dirigirse a Maialen, no surgió efecto: "Ella no se quedó con nada porque lleva un mes encerrada y no se enteró. Si quería responderle a ella, equivocó el canal". El presentador quiso saber si Morente estaba señalando a los concursantes mientras cantaba ese alegato. "Ella está señalando hacia los concursantes, sí. Entiendo que se dirige a ella porque los demás no han dicho al respecto", ha reflexionado la directora de la Academia, recordando que "esta mañana (en el repaso de gala) no eran conscientes de nada".

Según ha informado el presentador, desde 'A partir de hoy' se han intentado poner en contacto con Morente, que se encontraba de viaje. Con todo, su entorno ha asegurado que la cantaora "no quiere engordar la polémica". Máximo Huerta se ha despedido de Noemí con una promesa de visitar la Academia y un guiño a su breve carrera como Ministro. "Puedo ir a una clase y contarles cómo superar una polémica y luego seguir tranquilamente con tu vida", espetó entre risas.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando Maialen calificó a los taurinos de "nazis" y "psicópatas" por disfrutar con el sufrimiento de un animal de por medio. Casi un mes después, la cadena pública respondió a las quejas de "más de 300 personas individuales y de la Fundación del Toro de Lidia" a través de su espacio RTVE Responde. "No me puedo imaginar qué hubiese sucedido si estos insultos hubiesen ido dirigidos a cualquier otro colectivo", expuso Marcos Sanchidrián, un aficionado a la tauromaquia.

Toñi Prieto, responsable de entretenimiento, dio la cara explicando que lo de Maialen "fueron opiniones personales que se realizaron de forma espontánea en la emisión en Youtube del programa. Opiniones que no compartimos". Por su parte, el "defensor de la audiencia" tomó el nombre de la Corporación: "Lamentamos los insultos a los aficionados a los toros".