Atresmedia confía en Gotzon Mantuliz y renueva 'Cazadores de imágenes' antes de su estreno: "Es muy ambicioso"

Por Almudena M. Lizana | |

Tras ganar 'El desafío', la productora 7 y acción se fijó en Gotzon Mantuliz para un nuevo programa llamado 'Cazadores de imágenes'. En él, el vasco está acompañado de invitados famosos y tienen como misión fotografiar a animales salvajes en su hábitat natural. En la rueda de prensa de presentación, que contaba con Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia; Jorge Salvador, CEO de 7 y acción, y el propio presentador, se ha abordado sobre todo la dificultad de la producción de un programa así.

"Vamos a ver en seis entregas a seis celebridades que acompañan a Gotzon en un viaje interior para ellos donde van a fotografiar a especies salvajes en su hábitat natural. Es muy ambiciosa, es un programa gourmet con unas imágenes bellísimas", arrancaba Ferreiro, indicando que el formato se estrena la semana del 10 de noviembre, pero sin concretar el día.

Gotzon Mantuliz en la rueda de prensa de 'Cazadores de imágenes'

"Estrenamos con Silvia Abril. Es un formato en el que se disfruta cada secuencia y la mejor foto de cada capítulo aparece en la prestigiosa National Geographic", contaba la directiva, deshaciéndose en halagos hacia Gotzon Mantuliz. "Es un programa que cualquier productor estaría orgulloso de hacer. Estamos encantados. Gotzon es el superhombre y encima hace unas fotografías espectaculares", añadía Jorge Salvador.

Gotzon Mantuliz presenta 'Cazadores de imágenes'

"Fui a un viaje, al primero. La producción depende del animal y ahí está la dificultad en esto.. Quedaban cinco minutos de sol y en esos minutos apareció el lince y se consiguió una foto maravillosa con el atardecer", recordaba el CEO de 7 y acción, la productora encargada del formato, anunciando después que el programa se ha renovado por una segunda temporada antes incluso de estrenar la primera.

"Ya se ha renovado 'Cazadores de imágenes' por los tiempos, si no hiciéramos ya una segunda temporada, estaríamos un año grabando", comentaba Salvador, contando que el 5 de noviembre arranca el rodaje en Sudáfrica. Por su parte, Gotzon Mantuliz se mostraba muy agradecido. "Es un proyecto muy ambicioso. Es importante recalcar la dificultad del rodaje y la preproducción. Quería cara a cara sin barreras. Cada animal y cada evento natural importante tiene un mes. Trasladar esto al calendario es muy complicado y ha sido un encaje de bolillos", explicaba el fotógrafo.

El momento más peligroso

Recordando anécdotas del rodaje de la primera temporada, que tiene como invitados a Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal y Patricia Conde, Gotzon se sinceraba sobre uno de los momentos más complicados del rodaje: cuando se quedaron a poco más de un metro de un oso grizzly.

Jorge Salvador, Gotzon Mantuliz y Carmen Ferreiro, tras presentar 'Cazadores de imágenes'

"El momento con el oso fue uno de los más intensos. Llegó un grupo que nos aisló del equipo. Siempre hay que plantar cara con los osos, hacerte grande, gritar...", comentaba el presentador, explicando que junto a Rafa Fernández, uno de los mejores fotógrafos submarinos, estuvieron a punto de reaccionar, pero por suerte los osos pasaron de largo.