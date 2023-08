Atresmedia se sigue 'salvamizando': El Maestro Joao vuelve a leer un culo en 'Zapeando'

Por Redacción |

Atresmedia continúa aprovechando la debilidad de Mediaset España para captar a su nicho de mercado. Tras la cancelación de 'Sálvame' y los cambios en la parrilla, tanto Antena 3 como laSexta se están nutriendo de rostros ligados a Telecinco para atraer a ese público que se ha quedado huérfano. Ese es el caso del Maestro Joao, que fichó hace dos meses por 'Zapeando' como colaborador del espacio presentado por Dani Mateo.

El Maestro Joao en 'Zapeando'

Este jueves, 24 de agosto,. El popular vidente hizo una lectura de trasero a Valeria Ros para descubrir qué le depara el futuro., comenta la cómica, aunque advierte al Maestro Joao: "No me digas nada malo, que me da un bajón".

"Eres una mujer muy profunda y eres muy intuitiva. Y en lo espiritual tienes un canal abierto por donde te entra algún espíritu o muerto para hablarte por ahí. Podrías tener conexión. Tienes un salto muy grande entre una nalga y otra", asegura con humor el vidente. Respecto al amor, el colaborador cree que le saldrán muchas parejas pero con ciertas dificultades tanto para ellos como para ella, todo "será un drama". "Vas a tener una pareja conocida, porque pone aquí que va a dar mucho de que hablar", afirma Joao.

Nuevo proyecto como escritora

El vidente también le adelantó su futuro profesional: "Me sale un proyecto como de escribir. Escribes muy bien, pero no te concentras mucho". Aunque no matizó su predicción, Valeria Ros podría iniciar una nueva andadura profesional en la literatura o como guionista. "De más mayor todavía, vas a hacer fortuna de aquí como a tres años con algo que tiene que ver con el azar. Juega muchísimo", añade Joao.