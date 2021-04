La llegada de Yass ha sido un huracán durante las primeras horas de 'Love Island España'. De hecho, las más "perjudicadas" por su entrada han sido tanto Fiona como Adele: la primera por ver como su "pareja" ha tenido una cita con ella, mientras que la segunda ha vivido en sus carnes lo que significa que su compañero de cama en el concurso se ponga celoso por no haber sido elegido.

Ricky y Jovan en 'Love Island'

Avanzando en el tiempo, durante una de las fiestas del programa, Fiona recibe un SMS que le hace ponerse más nerviosa de lo que podríamos habernos esperada. Mientras ella repetía con bastantes nervios por su comportamiento que ya le tocaba irse de la villa, se llevó una gran sorpresa cuando encendió la pantalla del terminal. No solo no debería abandonar la isla, sino que la audiencia había decidido darle un premio, pero no fue la única.

Adele fue la otra elegida para acudir a una cita con dos nuevos solteros, quienes llegan a la villa para ponerlo todo un poco más patas arriba de lo que ya estaba. Ricky y Jovan empiezan a formar parte de la aventura: mucha elegancia, mantel de hilo, copas de cristal, flores... Todo era poco para recibir a las posibles mujeres de su vida, de hecho, ambas reaccionaron abriendo los ojos como platos cuando se acercan a ellos... ¿Conseguirán romper las uniones vigentes?

La reacción de Moure

Si ya había demasiada tensión entre Moure, Jesús, Fiona y Adele, estas citas avivan todavía más el fuego. Cuando Fiona salió cual coche de Fórmula 1, rauda a lavarse los dientes para acudir a ese encuentro, Moure compartió con sus compañeros sus impresiones, llegando a implorar que ojalá y se enamorase. Su planteamiento es firme y cree que nunca podrá surgir la chispa.