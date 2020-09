'Mujer' (15,9%) se resiste a "Un don excepcional", que anota un 16,1% en Telecinco

'Mujer' revalida un día más su éxito en Antena 3, aunque en esta ocasión encuentra a un duro contendiente. La ficción marca un 15,9%, lo que supone un descenso de -0,3 puntos respecto al martes anterior. Por su parte, "Un don excepcional" obtiene en Telecinco un 16,1%, mejorando en +6,1 puntos al dato de la película de la semana pasada. Aunque la cinta emitida por Mediaset obtiene de media una mayor cuota y número de espectadores, en estricta coincidencia, 'Mujer' (15,9%) supera a la película (14%).

Cuatro estrenaba 'Samanta y la vida de...' con una primera emisión protagonizada por Ruth Lorenzo. El formato se apunta un discreto 5,5%, cediendo -0,1 puntos respecto a la reposición de 'First Dates: Crucero' la semana anterior. 'Comando al sol', por otro lado', logra un pobre 7,4%, perdiendo -2,1 puntos en 7 días. El cine de laSexta cosecha un 4,4% con "El truco final", cayendo -0,8 puntos en una semana.

· 'Mujer' marca un 15,9%, cediendo -0,3 puntos respecto al martes pasado

· La película de Telecinco registra un 16,1%

· 'Samanta y la vida de...' se estrena en Cuatro con un discreto 5,5%

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 778.000 y 5,5%

'Cine' "El truco final (El prestigio)": 461.000 y 4,4%