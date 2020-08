"Los Mercenarios 2" se lleva la noche en Antena 3 con un 10,5%

"Los Mercenarios 2"

El liderazgo del prime time recae en Antena 3, que acierta con la emisión de cine en esta franja de emisión. La película "Los Mercenarios 2" se lleva la noche con un 10,5% de share y 989.000 espectadores de media, venciendo así a 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', que en la primera de las entregas emitidas durante la noche consigue un 7,7% de cuota y 911.000 espectadores de media en Telecinco y a la película "Atrapados", que en La 1 consigue un 8,3% de share medio. Por su parte, 'Mentes criminales' logra en Cuatro un buen 6,2% y 'Pesadilla en la cocina', que anota un 4,6% en la noche de laSexta con una reposición. En el access prime time, destacar los buenos datos de 'First Dates' (8,5%) frente a 'El intermedio' (2,7%).

'El Hormiguero Stars' "Millán Salcedo": 988.000 y 8,2% 'Cine' "Los Mercenarios 2": 989.000 y 10,5%

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Enrique San Francisco": 911.000 y 7,7%

'Cine' "Atrapados (2001)": 967.000 y 8,3%

'El intermedio: the very best': 309.000 y 2,7% 'Pesadilla en la cocina': 512.000 y 4,6%

'First dates': 226.000 y 2,3% 'First dates': 987.000 y 8,5% 'Mentes criminales' "Noche de cita": 708.000 y 6,2%

'Los bastardos de Pizzofalcone' "Vecinos": 395.000 y 3,4%

'Cine 2' "Kaw, venganza animal": 265.000 y 7%

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Suso": 722.000 y 9% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Maria José Cantudo": 404.000 y 11,2%

'Mentes criminales' "Ashley": 586.000 y 6,7% 'Mentes criminales' "Buúqueda y destrucción": 352.000 y 6,2% 'Mentes criminales' "Una placa y un arma": 239.000 y 6,7% 'Mentes criminales' "Derek": 132.000 y 5,5%

'This is us': 542.000 y 6,4% 'This is us': 357.000 y 6,4% 'Citas': 186.000 y 5,1% 'Noticias 24h': 88.000 y 3,6%

'Pesadilla en la cocina': 394.000 y 5,9% 'Pesadilla en la cocina': 192.000 y 6,2%

'Los delitos del Bar Lume' "La tómbola de los trastos": 204.000 y 2,8% 'Turismo rural en el mundo': 59.000 y 1,6% 'Festivales de verano' "Jazz Vitoria Gasteiz": 17.000 y 0,7%

'Sálvame limón': 1.492.000 y 13,6% 'Sálvame naranja': 1.714.000 y 18,6% 'Sálvame tomate': 1.743.000 y 19,3%

'Mercado central': 780.000 y 7,4% 'Servir y proteger': 889.000 y 8,9% 'Acacias 38': 786.000 y 8,6% 'El cazador': 744.000 y 8,8% 'España directo': 559.000 y 6,6% 'Aquí la Tierra': 773.000 y 8,4%

'Amar es para siempre': 1.070.000 y 10,4% '¡Ahora caigo!': 673.000 y 7,4% '¡Boom!': 822.000 y 9,8% 'Pasapalabra': 1.465.000 y 16,2%

'Zapeando: previo': 545.000 y 4,9% 'Zapeando': 770.000 y 7% 'Más Zapeando': 572.000 y 5,5% 'Más vale tarde: avance': 438.000 y 4,4% 'Más vale tarde': 564.000 y 6,4%

'Todo es mentira': 520.000 y 4,8% 'Todo es mentira bis': 606.000 y 5,9% 'Cuatro al día': 463.000 y 5,2% 'Cuatro al día a las 20h': 299.000 y 3,5%

'Saber y ganar': 645.000 y 5,8% 'Grandes documentales': 444.000 y 4,3% Incluye: - 'Arsenal animal' "Uñas y dientes": 454.000 y 4,3% - 'Señores del bosque: vida salvaje a nuestro lado': 432.000 y 4,4% 'Documenta2': 206.000 y 2,3% Incluye: - 'La historia de china' "Los ming": 207.000 y 2,3% 'Comida al descubierto' "Dientes de niños, vino y ajo": 151.000 y 1,8% 'Comida al descubierto' "Piñones, red Leicester y cerezas en almíbar": 140.000 y 1,7% 'Paraísos cercanos' "Repúblicas bálticas: una memoria recobrada": 113.000 y 1,3% 'Construcciones ecológicas' "La tierra del porvenir": 85.000 y 0,9% 'Construcciones ecológicas' "Construir juntos": 157.000 y 1,5%

'El programa del verano': 567.000 y 17,4% 'Ya es mediodía': 1.009.000 y 12,4%

'Más de uno': 23.000 y 3,1% 'Espejo Público es! verano': 394.000 y 15,4% 'Mas espejo público es! verano': 383.000 y 10,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Conejo en salsa de naranja": 600.000 y 9,9% 'La ruleta de la suerte': 1.373.000 y 15,5%

'La mañana': 258.000 y 7,7% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Endivias a la plancha con pimiento rojo asado y anchoas": 327.000 y 6% 'Bloqueados por el muro': 431.000 y 4,5%

'Surferos tv': 4.000 y 0,5% 'Mejor llama a Kiko': 3.000 y 0,3% '¡Toma salami!' "Carmen Sevilla": 41.000 y 2,5% 'El bribón': 123.000 y 5,5% 'Alerta Cobra' "Coma": 127.000 y 4,5% 'Alerta Cobra' "Sin rastro": 165.000 y 5% 'Alerta Cobra' "Nombre en clave:tigre": 193.000 y 5,5% 'Alerta Cobra' "Summer y Sharky": 173.000 y 4,1% 'El concurso del año': 270.000 y 4,1% 'El concurso del año': 523.000 y 5,2%

'Únicos': 2.000 y 0,4% 'En clave de noche': 3.000 y 0,4% '¿Quién vive ahí?': 21.000 y 1,7% '¿Quién vive ahí?': 41.000 y 2,3% 'Crímenes imperfectos': 75.000 y 2,7% 'Al rojo vivo: previo': 242.000 y 6,9% 'Al rojo vivo': 681.000 y 12,1%

'Zoom tendencias': 12.000 y 1,7% 'Inglés en TVE': 2.000 y 0,2% 'Bahamas azules' "Coral": 18.000 y 1,3% '¡Qué animal!': 26.000 y 1,5% 'Reportero de la historia': 22.000 y 1% 'Documenta2': 43.000 y 1,6% Incluye: - 'Secretos de nuestra era nuclear': 43.000 y 1,6% 'Italia al descubierto' "De las piedras a las estrellas": 42.000 y 1,3% 'Construcciones ecológicas' "Del campus a la ciudad": 41.000 y 1,2% 'Construcciones ecológicas' "Clase de ecología": 55.000 y 1,5% 'Mañanas de cine' "Justicia enAabilene": 268.000 y 5,8% 'Curro Jiménez' "En la boca del diablo": 407.000 y 4,9% 'Climas extremos' "Terranova: el lugar con más niebla": 234.000 y 2,1%

Como es habitual, 'Antena 3 noticias 1' logra ser lo más visto del día en televisión con un 19,9% de share medio y 2.225.000 espectadores de media. Este logra vencer sin problema a 'Informativos Telecinco 15:00' (1.564.000 y 14%) y 'Telediario 1' (1.123.000 y 10%) en su misma franja de emisión. En la franja de noche, 'Antena 3 noticias 2' (1.523.000 y 15,1%) vence un ajustado duelo con 'Informativos Telecinco 21:00' (1.498.000 y 15%), dejando atrás a 'Telediario 2', que se queda en 997.000 espectadores y un 9,6% de share. Paralelamente, destacar el 10,5% de la primera edición de 'laSexta noticias' y el 7,1% de la segunda.

'Noticias 24h': 102.000 y 18,6% 'Noticias 24h': 248.000 y 16,3% 'Telediario 1': 1.123.000 y 10% 'Telediario 2': 997.000 y 9,6%

'Noticias de la mañana avance': 76.000 y 8% 'Noticias de la mañana': 181.000 y 12,8% 'Antena 3 noticias 1': 2.225.000 y 19,9% 'Antena 3 noticias 2': 1.523.000 y 15,1%

'Informativos Telecinco Matinal': 71.000 y 10,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 114.000 y 12,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 222.000 y 15,3% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.564.000 y 14% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.498.000 y 15%

'Noticias deportes Cuatro': 452.000 y 4%

'laSexta noticias 14h': 1.085.000 y 10,5% 'laSexta noticias: Jugones': 643.000 y 5,7% 'laSexta noticias 20h': 621.000 y 7,1% 'laSexta noticias: especial' "Crisis del coronavirus": 367.000 y 3,8%

Telecinco es la televisión más vista de la jornada con un 13,7% de share medio frente al 11,3% que logra Antena 3 y el 8,2% que consigue La 1 en la misma franja. Por su parte, laSexta vence a Cuatro con un 5,8% frente al 5,1% de la segunda, mientras que Nova se consolida como la temática más vista del día con un 3,2%, mientras que Divinity iguala su mejor dato de la temporada con un 2,8%. En cuanto a las audiencias mensuales, Telecinco se lleva ampliamente agosto (13,3%) frente al 11,3% de Antena 3 y el 8,8% de La 1, y laSexta (6%) supera sin problemas a Cuatro (5,2%).