'Lazos de sangre' lidera en La 1 con un muy buen 13,5%

La noche de los miércoles tiene un claro dueño: Boris Izaguirre y su 'Lazos de sangre'. El espacio nostálgico de Televisión Española logró liderar su franja de emisión con el documental dedicado a Manolo Escobar, que anotó un alto 13,5% de share y 1,6 millones de espectadores, creciendo así +3,1 puntos respecto a la semana anterior. Paralelamente, en Telecinco 'The Rookie' logró un 8,3% de share en su primer episodio emitido en la noche y un 8% en el segundo, mientras que la película "24 horas para vivir" se quedó en un 8,7% en la noche de Antena 3. Por otro lado, reseñar los buenos datos de las reposiciones de 'Adivina qué hago esta noche', que consiguió un buen 6,6%.

La 1

Telecinco

'The Rookie' "Seguridad": 904.000 y 8%

'The Rookie' "Efectos colaterales": 1.034.000 y 8,3%

Antena 3

laSexta

'El intermedio: The very best': 441.000 y 3,7%

'Cine' "Una cita con el destino": 403.000 y 3,7%