La noche del viernes nos trajo a un nuevo competidor desde la franja de prime time. 'Las claves del siglo XXI' vivió un flojo estreno, congregando únicamente al 5,5% de la audiencia durante sus horas de emisión en La 1 y empeorando las marcas que venía consiguiendo el cine. El formato de debate conducido por Javier Ruiz no consiguió acercarse a las cifras anotadas por la novena gala de 'Tu cara me suena' (20,3%). De nuevo, Antena 3 se apunta la victoria gracias a su talent show.

Al mismo tiempo que la pública iniciaba su tertulia, Telecinco hizo lo propio con la segunda entrega de la docuserie de Julián Muñoz (14,4%), haciéndose con la medalla de plata de la noche. Aunque no consiguió atraer tanto como en su estreno, fue más que suficiente para superar al resto de ofertas que quedaron por debajo. Precisamente, las cadenas de "segunda generación" enfrentaban sus reportajes, con laSexta y Glòria Serra (4,6%) venciendo sin problemas a Cuatro (3%).

