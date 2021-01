'La isla de las tentaciones 3' sube hasta un impresionante 26,2% y no da tregua a la competencia

Marina e Isaac en 'La isla de las tentaciones 3'

'La isla de las tentaciones' no se relaja y no da tregua alguna a la competencia. Tras firmar su mejor estreno histórico de temporada la semana pasada, ayer el reality de Mediaset subió +0,8 hasta alcanzar un impresionante 26,2%. El programa de Cuarzo Producciones lideró sin dejar opción a 'Cuéntame cómo pasó', que bajó -1,1 hasta un 10,5%, o 'El nudo', que descendió -1,6 desde su estreno hasta un escueto 9,8%.

En Cuatro, el partido de la Copa del Rey (7,4%) mejoró los resultados de 'First Dates' mientras 'En el punto de mira' repetía dato con un discreto 4,6%. Mientras tanto, laSexta mejoraba los resultados de su cine con la emisión de la película "Seven" (6,1% y +1,7).

Prime time

· 'La isla de las tentaciones 3' sube +0,8 desde su estreno y arrasa con un impresionante 26,2%

· 'Cuéntame cómo pasó' marca mínimo de temporada con un discreto 10,5%

· 'El nudo' no mejora desde su estreno y baja -1,6 hasta un escueto 9,8%

Telecinco

'La isla de las tentaciones: express': 3.319.000 y 18,6% 'La isla de las tentaciones': 3.195.000 y 26,2%

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Gloria Serra": 2.103.000 y 11,4% 'El Hormiguero' "Gloria Serra": 2.709.000 y 15,2% 'El nudo' "¿Quién eras?": 1.268.000 y 9,8%

La 1

'Cuéntame como paso' "La cruda realidad": 1.869.000 y 10,5% 'Novéntame... otra vez' "Roldán. todo por la pasta": 828.000 y 6,2%

laSexta

'laSexta clave': 786.000 y 4,7% 'El intermedio': 1.485.000 y 8,1% 'Cine' "Seven": 767.000 y 6,1%

Cuatro

'Futbol: copa del rey' "Alcoyano - Ath. Bilbao": 1.335.000 y 7,4% 'En el punto de mira' "Los huesos de Alcasser": 631.000 y 4,6%

La 2

'Grandes diseños': 394.000 y 2,2% 'El condensador de fluzo': 427.000 y 2,3% 'Los pilares de la tierra': 368.000 y 2,5% 'Los pilares de la tierra': 356.000 y 3,4% 'Cine' "El hombre que embotello el sol": 140.000 y 2,6%

Late night

· 'Love is in the air' recoge el testigo de 'La isla de las tentaciones' y lidera el late night con un 14,4%, aunque baja -2,7

· El cine en Antena 3 no mejora los resultados de la reposición de Mujer' con un 4,6%

· 'En el punto de mira' mejora en el late night subiendo +2,4 hasta un 7,8%

Telecinco

'Love is in the air': 626.000 y 14,4%

Antena 3

'Cruzar la línea: el narco made in Spain': 344.000 y 4,6% 'Cine' "Tocada por un asesino": 136.000 y 4%

Cuatro

'En el punto de mira' "El crimen de Marta": 573.000 y 7,8% 'El desmarque de Cuatro': 174.000 y 5,3%

La 1

'Comando actualidad' "Pueblos que reviven": 395.000 y 4,8% 'Comando actualidad' "Cómplices del cambio": 146.000 y 3,9% 'Comando actualidad' "100% natural": 77.000 y 3,3%

laSexta

'Cine 2' "Tornado magnético": 197.000 y 5,1%

La 2

'Conciertos radio 3' "Jack Bisonte": 47.000 y 1,5% 'Documenta2': 20.000 y 0,9% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "El árido Namib": 20.000 y 0,9%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' arrasa con su segunda mejor cuota histórica marcando un 24,2% (+2,4)

· 'El cazador' sube +1 hasta alcanzar un 9,2% de cuota

· 'Más vale tarde' pierde -1,4 y baja hasta un 6%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.766.000 y 14,5% 'Sálvame naranja': 2.128.000 y 18,7% 'Sálvame tomate': 2.380.000 y 15,8%

La 1

'Dos vidas': 874.000 y 7,7% 'Servir y proteger': 1.018.000 y 9,4% 'Acacias 38': 929.000 y 8,4% 'El cazador': 1.120.000 y 9,2% 'España directo': 1.054.000 y 7,5% 'Aquí la tierra': 1.556.000 y 10%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.264.000 y 11,2% '¡Ahora caigo!': 1.124.000 y 10,2% '¡Boom!': 1.634.000 y 13,4% 'Pasapalabra': 3.663.000 y 24,2%

laSexta

'Zapeando': 878.000 y 7,1% 'Mas zapeando': 638.000 y 5,6% 'Más vale tarde: avance': 648.000 y 5,9% 'Más vale tarde': 683.000 y 6%

Cuatro

'Todo es mentira': 769.000 y 6,3% 'Todo es mentira bis': 683.000 y 6,2% 'Cuatro al día': 644.000 y 5,7% 'Cuatro al día a las 20h': 556.000 y 4,1%

La 2

'Saber y ganar': 1.031.000 y 8,2% 'Grandes documentales': 449.000 y 4% Incluye: - 'El pingüino rey': 516.000 y 4,5% - 'La carrera de la vida' "Las defensas de las presas submarinas": 397.000 y 3,7% - 'La carrera de la vida' "La carrera a ras de suelo": 350.000 y 3,2% 'Documenta2': 209.000 y 1,9% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "Costa rica": 209.000 y 1,9% 'El festín mediterráneo de Ottolenghi' "Túnez": 264.000 y 2,2% 'Atención obras': 102.000 y 0,7% 'Red natura 2000': 190.000 y 1,2%

Mañana

· '[email protected]' mantiene increíbles datos en laSexta marcando un 17,8% (+0,7)

· 'Espejo público' baja -1,1 pero mantiene un buen 15,4%

· 'Las cosas claras' mejora ligeramente hasta alcanzar un 7,6% (+1,3)

Telecinco

'¡toma salami!' "Animales en serie": 22.000 y 3,6% 'El programa de Ana Rosa': 672.000 y 18,5% 'Ya es mediodía': 1.157.000 y 13%

Antena 3

'Espejo Público': 471.000 y 15,4% 'Más espejo público': 503.000 y 12,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Pimientos rellenos de vegetales": 1.095.000 y 16,1% 'La ruleta de la suerte': 1.927.000 y 19,2%

La 1

'La hora de la 1': 320.000 y 10,6% Incluye: - 'La hora política' "Cayetana Álvarez de Toledo - Irene Montero": 278.000 y 11,6% - 'La hora de actualidad': 353.000 y 10% 'Las cosas claras': 414.000 y 7,6% 'Las cosas claras': 679.000 y 6,1%

Cuatro

'Surferos TV': 9.000 y 0,8% 'Mejor llama a Kiko': 6.000 y 0,4% '¡Toma salami!' "Nací enfadao": 39.000 y 1,8% 'El bribón': 126.000 y 4,7% 'Alerta Cobra' "Amor robado": 151.000 y 4,6% 'Alerta Cobra' "El paleto": 202.000 y 5,8% 'Alerta Cobra' "Entre la vida y la muerte": 234.000 y 6,3% 'Mujeres y hombres y viceversa': 154.000 y 3,4% 'El concurso del año': 311.000 y 4,5% 'El concurso del año': 608.000 y 5,5%

laSexta

'En clave de noche': 4.000 y 0,4% '[email protected]: previo': 218.000 y 12% '[email protected]': 541.000 y 17,8% 'Al rojo vivo: previo': 365.000 y 10% 'Al rojo vivo': 792.000 y 12,4%

La 2

'Zoom tendencias': 11.000 y 1,3% 'Inglés en TVE': 9.000 y 0,7% 'La carrera de la vida' "La gran carrera del desierto": 27.000 y 1,5% 'La carrera de la vida' "Los herbívoros, el hipopótamo": 47.000 y 2,2% 'Pueblo de dios' "El granero de José": 66.000 y 2,7% 'Aquí hay trabajo': 42.000 y 1,4% 'La aventura del saber': 39.000 y 1,2% 'Documenta2': 48.000 y 1,4% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "Borneo": 48.000 y 1,4% 'Los jardines italianos de Monty Don': 89.000 y 2,3% 'Mañanas de cine' "Los cuatro mosqueteros (La venganza de Milady)": 215.000 y 3,5% 'Turismo rural en el mundo': 136.000 y 1,3% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Lisboa, mercado da Ribeira": 302.000 y 2,4%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' mantiene su liderazgo entre los informativos bajando ligeramente -0,7 pero manteniendo un estupendo 19,6%. Lideró sin problemas aunque 'Informativos Telecinco 21:00' logró acortar distancias subiendo +1,1 hasta un buen 15%. 'Telediario 1' bajó -1,5 hasta un 10,8% mientras 'laSexta noticias 20h' descendía -1,1 hasta un 7,2%. En la sobremesa el orden se mantiene con Antena 3 noticias 1' liderando la franja con un fantástico 21,1% (-0,9) frente al buen 15,5% de 'Informativos Telecinco 15:00'.

La 1

'Telediario matinal': 168.000 y 17,4% 'Informativo territorial 1': 678.000 y 8,2% 'Telediario 1': 1.377.000 y 10,8% 'Informativo territorial 2': 1.351.000 y 10,7% 'El tiempo 1': 1.172.000 y 9,6% 'Telediario 2': 1.768.000 y 10%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 119.000 y 14,9% 'Noticias de la mañana': 278.000 y 13,7% 'Antena 3 noticias 1': 2.680.000 y 21,1% 'Tu tiempo con roberto brasero': 1.182.000 y 9,6% 'Antena 3 noticias 2': 3.411.000 y 19,6%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 65.000 y 7,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 124.000 y 9,6% 'Informativos Telecinco Matinal': 204.000 y 10,1% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.975.000 y 15,5% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.638.000 y 15%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 469.000 y 3,7% 'Noticias deportes cuatro 2': 362.000 y 2,5%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.200.000 y 10,3% 'laSexta noticias: jugones': 677.000 y 5,3% 'laSexta noticias 20h': 1.044.000 y 7,2%

Cadenas:

Telecinco vuelve a liderar la jornada del jueves logrando un gran 17% de media del día y distanciándose en tres puntos de Antena 3, que marca un 14%. La 1 y laSexta descienden ligeramente, anotando un 8,7% y un 7,3% respectivamente. Cuatro logra mejorar sus resultados subiendo hasta un 5,5%. Completan el ranking Nova (2,8%), La 2 (2,7%), FDF (2,4%) y Trece (2,2%).