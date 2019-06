La última de las finales de la Stanley Cup lidera sin competencia durante toda la noche

'2019 Stanley Cup Final Game 7'

La final definitiva de. Por debajo de ella, ' The Amazing Race ' mantiene su 0,8 del miércoles anterior, aunque eso no es suficiente para competir con 'Press Your Luck', que consigue alcanzar el 0,9. The CW sigue siendo lo menos visto de la noche, siendo lo más destacado el nuevo episodio de ' Jane the Virgin ', que permanece en su 0,2.

El estreno de 'Card Sharks' ha tenido una muy buena acogida, llegando alcanzar un 0,9 de cuota de pantalla que lo sitúa como la segunda opción de los espectadores, solo por debajo del evento deportiva. El otro estreno de la noche, 'First Responders Live', se queda en un 0,5 más flojo en comparación. A las 10, 'Match Game' se destaca con un 0,8 sobre la reposición de 'S.W.A.T.' (0,4).

Adultos 18-49

NBC: 2,5/13

ABC: 0,8/4

FOX: 0,6/3

CBS: 0,5/3

CW: 0,2/1

NBC

08:00 - '2019 Stanley Cup Final Game 7' (8-11 p.m.): 8.250.000 [2,5/13] (1º)

ABC

08:00 - 'Press Your Luck': 4.880.000 [0,9/5] (2º) 09:00 - 'Card Sharks' (Estreno): 4.400.000 [0,9/4] (2º) 10:00 - 'Match Game': 3.880.000 [0,8/4] (2º)

CBS

08:00 - 'The Amazing Race': 4.620.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'NCIS: The Cases They Can't Forget': 3.430.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'S.W.A.T.' (R): 3.140.000 [0,4/2] (3º)

Fox

08:00 - 'MasterChef': 2.760.000 [0,7/4] (4º) 08:00 - 'First Responders Live' (Estreno): 2.110.000 [0,5/3] (3º)

The CW