'Grand Hotel' se estrena flojo y con 'Dateline' arrebatándole el liderazgo por la mínima

con el que demuestra no tener rival dentro de los programas regulares, pues queda muy por encima de su máximo competidor, ' American Ninja Warrior ', que apenas alcanza el 0,9. Por debajo de esta competición,que no llega a ser igualado por el segundo estreno de la noche, 'Whose Line Is it Anyway?', que se queda en el 0,2.

A las 10, la cuota de pantalla de 'Dateline' sube una décima y se establece en el 0,7, consiguiendo llegar a los 4 millones de espectadores, por lo que se corona como nuevo líder de la franja. Supera por la mínima al estreno de 'Grand Hotel', la versión estadounidense de la serie española, que también logra un 0,7 pero menor número de espectadores.

08:00 - 'American Ninja Warrior' (8-10 p.m.): 4.750.000 [0,9/5] (2º) 10:00 - 'Dateline': 4.010.000 [0,7/3] (1º)

08:00 - 'The Bachelorette' (8-10 p.m.): 5.530.000 [1,5/7] (1º) 10:00 - 'Grand Hotel' (Estreno): 3.720.000 [0,7/3] (2º)

08:00 - 'Beat Shazam': 2.220.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'So You Think You Can Dance': 2.070.000 [0,5/3] (3º)

08:00 - 'The Neighborhood' (R): 3.810.000 [0,6/3] (3º) 08:30 - 'The Neighborhood ' (R): 3.550.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'God Friended Me' (R): 2.740.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'Bull' (R): 3.550.000 [0,4/2] (3º)

