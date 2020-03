'This Is Us' sigue arrasando con una subida de casi dos millones de espectadores

'This Is Us' continúa creciendo y lidera su franja

Game of games ' se convierte en uno de los granes triunfadores de la noche del martes, pues lidera en su franja (la de las 20:00) y experimenta una subida de medio millón de espectadores con respecto a la semana anterior. Buenas noticias también para The CW, porque ' The Flash ' sigue creciendo ligeramente y alcanza los 1.260.000 espectadores.

'The Resident' en Fox experimenta un fuerte crecimiento, ya que roza los cinco millones de espectadores, cuando la semana pasada no llegaba a los cuatro. En CBS, destaca 'New Amsterdam', que experimenta un notable crecimiento en la franja de las 22:00, acercándose cada vez a la opción preferida por los espectadores, 'FBI: Most Wanted'. La gran bajada la protagoniza 'For Life: Cadena perpetua', que se desploma en ABC.

Adultos 18-49

NBC: 1,2/6

CBS: 0,8/4

ABC: 0,7/4

FOX: 0,7/3

The CW: 0,3/1

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games': 5.950.000 [1,3/6] (1º) 09:00 - 'This Is Us': 6.998.000 [1,5/7] (1º) 10:00 - 'New Amsterdam': 5.170.000 [0,8/4] (1º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 7.460.000 [0,9/4] (3º) 09:00 - 'FBI' (R): 6.990.000 [0,8/4] (2º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted': 6.545.000 [0,8/4] (1º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 6.580.000 [1,2/6] (2º) 08:30 - 'Bless This Mess': 4.130.000 [0,7/3] (4º) 09:00 - 'Mixed-ish': 2.990.000 [0,7/3] (3º) 09:30 - 'black-ish': 2.750.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'For Life': 2.360.000 [0,6/3] (3º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 4.900.000 [0,8/4] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.695.000 [0,6/3] (3º)

The CW