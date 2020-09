La final de 'America's Got Talent 15' lidera pero cierra la edición menos vista

Brandon Leake, ganador de 'America's Got Talent 15'

Es un misterio cómo 'America's Got Talent' ha pasado de cerrar por encima de los diez millones de espectadores la edición anterior y superar apenas los seis en la que finalizó este miércoles en NBC. Brandon Leake fue nombrado ganador de una forma del todo atípica por la pandemia de coronavirus, la cual sin duda ha alterado los hábitos de consumo de los espectadores. Este podría ser uno de los motivos de que la 15ª edición haya registrado los peores índices de audiencia de la historia del formato en Estados Unidos, si bien hay quien se inclina por la ausencia del juez estrella Simon Cowell, que sufrió un accidente en agosto.

Por otro lado, 'The Masked Singer' estrenó su cuarta edición en Fox por encima de los cinco millones de espectadores. Fue líder en su franja, aunque quedó también lejos de los espectaculares datos de ediciones anteriores. La cadena estrenó además 'I Can See Your Voice', un nuevo talent show importado también desde Corea del Sur en el que seis cantantes son valorados por un jurado. Hay tres artistas buenos y tres malos, pero la dificultad está en que los jueces no escuchan las actuaciones y se guían únicamente por lo que ven. Una especie de versión inversa de 'La Voz' que se estrenó con buen pie en la televisión estadounidense.

Adultos 18-49

Fox: 1,3/8

NBC: 0,8/5

CBS: 0,7/4

ABC: 0,4/2

The CW: 0,1/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer' (Estreno): 5.420.000 [1,4/9] (1º) 09:00 - 'I Can See Your Voice' (Estreno): 4.455.000 [1,2/7] (2º)

NBC

08:00 - 'America's Got Talent: Countdown to the Finale': 5.235.000 [0,6/4] (3º) 09:00 - 'America's Got Talent: Live Finale' (9-11 p.m.): 6.310.000 [1,2/7] (1º)

CBS

08:00 - 'Big Brother': 4.030.000 [1,1/8] (2º) 09:00 - 'Love Island': 1.875.000 [0,6/4] (3º) 10:00 - '48 Hours: Suspicion': 1.980.000 [0,4/2] (2º)

ABC

08:00 - Película "Guardianes de la Galaxia" (8-10:30 p.m.): 1.958.000 [0,4/3] (4º) 10:30 - 'The Goldbergs' (R): 976.000 [0,42/1] (3º)

The CW