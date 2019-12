El fútbol brilla en Fox y eclipsa el regreso de 'Young Sheldon'

'Thursday Night Football'

. En contraposición, el spin-off de ' The Big Bang Theory ', ' El joven Sheldon ', que narra la niñez de Sheldon Cooper, queda eclipsado en CBS. Aunque en esta cadena, sí que funcionan bien en audiencia las nuevas entregas de ' Mom ', ' Carol's Second Act ' y ' Evil '.

El especial de ABC, 'Same Time, Next Christmas', no hace brillar a la cadena, como tampoco destaca la reposición de la historia navideña de Snoopy y su pandilla, 'A Charlie Brown Christmas'. El programa de reparaciones de hogares de NBC, 'Making It', y su apuesta por la reposición de 'Saturday Night Live' hacen que la audiencia del canal caiga.

Adultos 18-49

FOX: 3,7/18

ABC: 0,8/4

CBS: 0,7/4

NBC: 0,5/3

The CW: 0,3/2

Fox

08:00 - 'Thursday Night Football' (8-11 p.m.): 13.640.000 [3,7/18] (1º)

NBC

08:00 - 'Saturday Night Live' (8-10 p.m.) – Reposición: 3.130.000 [0,6/3] (4º) 10:00 - 'Making It': 1.700.000 [0,4/2] (4º)

CBS

08:00 - 'Young Sheldon': 8.390.000 [1,1/6] (2º) 08:30 - 'The Unicorn': 5.830.000 [0,8/4] (3º) 09:00 - 'Mom': 5.980.000 [0,8/4] (2º) 09:30 - 'Carol's Second Act': 4.690.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'Evil': 3.350.000 [0,5/3] (3º)

ABC

08:00 - 'A Charlie Brown Christmas' (Reposición): 4.950.000 [1,0/5] (3º) 09:00 - 'Same Time, Next Christmas' (9-11 p.m.) – Especial: 3.710.000 [0,6/3] (3º) 10:30 - 'Modern Family' (R): 1.380.000 [0,3/1] (3º)

The CW