El Alemania - Curazao del Mundial 2026, lo más visto del domingo con un 25,5%

Por Redacción |

Noche muy igualada entre las principales cadenas generalistas, con ninguna de las grandes ofertas logrando superar el millón de espectadores. Por un lado nos encontramos 'Denominación de origen: la forja de un sueño', el documental de La 1 sobre la Selección Española, que reúne a 975.000 espectadores y firma un 9,1% de cuota de pantalla. Con el mismo share se sitúa 'Supervivientes: el debate final', que también registra un 9,1%, aunque se queda en 744.000 seguidores debido a su extensa duración, que se prolonga hasta las 1:55 horas de la madrugada.

En Antena 3, 'Una nueva vida' logra imponerse ligeramente en cuota al alcanzar un 9,7% y reunir a 808.000 espectadores. La serie turca mantiene así su solidez en la noche dominical, aunque cede algunas décimas respecto a la semana anterior.

Por detrás, Cuatro firma una de sus mejores noches de las últimas semanas gracias al especial de 'Horizonte' dedicado a Donald Trump con motivo de su 80 cumpleaños. El espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter convence al 7,4% de la audiencia y reúne a 660.000 espectadores, mejorando en siete décimas el resultado obtenido por el programa de fantasmas y fenómenos paranormales hace siete días.

En laSexta, 'Anatomía de...' no consigue mantener el nivel de la semana pasada y cae hasta un 5,2% de cuota de pantalla con 604.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 2,6 puntos respecto a su anterior emisión. Por último, en La 2, 'Me meto en un jardín' anota un 4,1% y 443.000 espectadores, cediendo cuatro décimas en comparación con la semana anterior.

Sebastian Stan como Donald Trump en 'The Apprentice: La historia de Trump'

Prime time

La 1

Denominación de origen: la forja de un sueño975.000 9,1% Cine Pelé 394.000 7,1%

La 2

Imprescindibles385.000 3,3% Cine Oiarzabal. Entre Juan y Juanito 385.000 3,3% Me meto en un jardín Álex Txikon 443.000 4,1% Me meto en un jardín Miguel Ángel Revilla 293.000 3,5%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 1.011.000 8,6% Una nueva vida808.000 9,7%

Cuatro

Horizonte La noche de Trump 660.000 7,4% Incluye: - Cine The Apprentice (la historia de Trump) 808.000 7,6%

Telecinco

Supervivientes: el debate final744.000 9,7%

laSexta

Anatomía de... El secuestro de Papuchi 604.000 5,2% Anatomía de... Un intento de asesinato 392.000 4,2%

Escena de la película 'La familia Anders: Cuatro son multitud'

Late night

"La familia Anders" mejora ligeramente en el late night de La 1 (+0,3)

'Cuarto milenio' también sube tras la película de Trump (+0,6)

La 1

Cine 2 La familia Anders: cuatro son multitud 125.000 5,5%

La 2

Sagrada familia: el desafío de Gaudí84.000 1,9% Documentos TV Estados Unidos en guerra 39.000 1,9%

Antena 3

Una nueva vida112.000 4,4%

Cuatro

Cuarto milenio172.000 7,1%

Telecinco

Gran Madrid Show95.000 5,0%

laSexta

Anatomía de... El secuestro de Melodie 184.000 4,0% Anatomía de... Dos ladrones 101.000 4,5%

Gran Premio de Fórmula 1

Sobremesa y tarde

La Fórmula 1 no llega a destacar en la tarde de Telecinco

"Ana y el Rey" y "Menos mal que nos tenemos" superan el millón en la tarde de La 1 y Antena 3

Excelente 25,5% para el partido entre Alemania y Curazao del Mundial 2026

La 1

Teledeporte 11.275.000 13,6% Sesión de tarde Ana y el rey 1.073.000 12,0% Camino a NY813.000 9,8% FIFA World Cup 20262.143.000 23,9% Fútbol: Copa Mundial Alemania-Curazao: previa 2.307.000 25,5%

La 2

Saber y ganar: fin de semana400.000 4,2% Grandes documentales279.000 3,2% El Pacífico más salvaje Islas 274.000 3,0% Islas La conquista 293.000 3,4% Un año salvaje en la tierra Septiembre y octubre: tiempo de activación 270.000 3,2% Documentales de la 2209.000 2,4% Fortalezas asediadas El gran sitio de Malta 209.000 2,4% De tapas por España A Coruña: pionera de la Ilustración y el Liberalismo 220.000 2,4% La gran aventura de la lengua española El español llega a América 211.000 2,0%

Antena 3

Multicine Menos mal que nos tenemos 1.015.000 11,2% Multicine 2 Romance a la fuga 681.000 8,0% Multicine 3 La novia de mi mejor amigo 591.000 6,4%

Cuatro

Home Cinema Muerte en el Nilo (2020) 708.000 7,8% Home Cinema 2 Misterio en Venecia 537.000 6,3%

Telecinco

Fórmula 1 G.P. España 946.000 10,1% Post Fórmula 1 G.P. España 667.000 7,3% Fiesta643.000 7,3%

laSexta

La Roca409.000 4,6%

Mañana

'La ruleta de la suerte', lo mejor de la mañana con casi un 16% en Antena 3

'D Corazón' cae 1,2 puntos pero se mantiene por encima del 10% en La 1

Excelentes datos para 'Viajeros Cuatro' con un 10,2% y un 10,3% en Cuatro

La 1

Agrosfera139.000 19,1% Viaje al centro de la tele Al primer toque 295.000 10,3% Viaje al centro de la tele Top Junior 291.000 8,8% Viaje al centro de la tele Especial Miguel Bosé 369.000 10,0% D Corazón640.000 10,6%

La 2

Fortalezas asediadas Rodas, la última batalla 16.000 1,9% Los conciertos de la 2 Temporada de conciertos 2025-2026 42.000 3,3% Medina34.000 1,8% Buenas noticias TV74.000 3,4% Shalom64.000 2,8% Últimas preguntas81.000 3,1% El día del Señor195.000 6,1% Santa misa200.000 6,2% Pueblo de Dios Segovia: iglesia de piedras vivas 128.000 3,8% ¡Qué animal! Gigantes 85.000 2,5% El viajero 48 horas en Chipre 77.000 2,1% El viajero 48 horas en Amberes 69.000 1,7% Flash moda67.000 1,5% El escarabajo verde Memoria de pez 103.000 1,9% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista97.000 1,4% Saber y ganar: fin de semana130.000 1,5%

Antena 3

Los más...25.000 2,2% Vídeos, vídeos25.000 2,2% La Voz Kids: audiciones106.000 3,7% Centímetros cúbicos88.000 3,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Palomitas de ensaladilla 358.000 8,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Empanada gallega de pollo 602.000 11,9% La ruleta de la suerte1.148.000 15,9%

Cuatro

Love Shopping TV7.000 1,2% ¡Toma Salami! Año 1998 23.000 2,9% ¡Toma Salami! O sea, pijas 45.000 4,4% Volando voy Cap de Creus (Girona) 117.000 6,8% Volando voy Comarcas norte de Granada 319.000 10,7% Viajeros Cuatro Granada 351.000 10,2% Viajeros Cuatro Eslovenia 464.000 10,3%

Telecinco

Enforma3.000 0,5% Love Shopping TV2.000 0,3% Got Talent España127.000 6,7% El precio justo ¡Recibos fuera! 181.000 5,4% El precio justo ¡Recibos fuera! 304.000 6,8% Previo Fórmula 1 G.P. España 610.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación Sin rastro 48.000 5,4% Aruser@s Weekend123.000 6,3% Equipo de investigación Desapariciones inquietantes 183.000 5,7% Equipo de investigación La desaparición inquietante de Antonio 236.000 6,6% Equipo de investigación ¿Qué pasó con Caroline? 266.000 5,8%

Informativos

En la sobremesa del domingo 14 de junio, 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera con un 20,3% en la franja del mediodía pero cede -0,4 puntos respecto a la semana anterior. En segundo lugar, el 'Telediario fin de semana 1' retrocede ligeramente hasta el 13,0% desde el 13,7% de hace siete días. 'Noticias Cuatro 1' sube moderadamente +0,9 puntos hasta el 8,0%, mientras 'laSexta noticias 14h' se mantiene casi idéntica con un 7,2%. Telecinco prescindió de los informativos de las 15:00 horas debido al GP de España de Fórmula 1.

En la noche, 'Telediario fin de semana 2' sube 6,1 puntos gracias al arrastre del partido anotando un 17,1%. En cuanto al resto de cadenas, todas se ven afectadas por el dato de La 1. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' baja -1,5 puntos hasta el 12,2%, alejándose del 13,7% de hace una semana. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede -1,1 puntos hasta el 7,8%, y 'laSexta noticias 20h' pierde -1,0 punto para quedarse en el 5,7%.

La 1

Fin de semana 24h92.000 15,0% Fin de semana 24h258.000 16,9% Teled. fin semana 11.156.000 13,0% Teled. fin semana 21.837.000 17,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.839.000 20,3% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.290.000 12,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1552.000 8,0% El desmarque Cuatro 1411.000 4,6% Noticias Cuatro 2445.000 4,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 21:00816.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h497.000 7,2% La Sexta deportes 1280.000 3,1% laSexta noticias 20h523.000 5,7% La Sexta deportes 2374.000 3,5%

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