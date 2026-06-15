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AUDIENCIAS DOMINGO 14 DE JUNIO

El Alemania - Curazao del Mundial 2026, lo más visto del domingo con un 25,5%

La noche queda repartida entre 'Denominación de origen', 'Una nueva vida' y 'Supervivientes: el debate final'. La Fórmula 1 pincha en la tarde de Telecinco. La 1 lidera el día con un 13,3%.

El Alemania - Curazao del Mundial 2026, lo más visto del domingo con un 25,5%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 15 Junio 2026 09:17

Audiencias Domingo 14 de Junio de 2026

  • logola1

    13,3%

  • logoantena3

    9,4%

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    7,8%

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    6,9%

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    4,8%

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Noche muy igualada entre las principales cadenas generalistas, con ninguna de las grandes ofertas logrando superar el millón de espectadores. Por un lado nos encontramos 'Denominación de origen: la forja de un sueño', el documental de La 1 sobre la Selección Española, que reúne a 975.000 espectadores y firma un 9,1% de cuota de pantalla. Con el mismo share se sitúa 'Supervivientes: el debate final', que también registra un 9,1%, aunque se queda en 744.000 seguidores debido a su extensa duración, que se prolonga hasta las 1:55 horas de la madrugada.

En Antena 3, 'Una nueva vida' logra imponerse ligeramente en cuota al alcanzar un 9,7% y reunir a 808.000 espectadores. La serie turca mantiene así su solidez en la noche dominical, aunque cede algunas décimas respecto a la semana anterior.

Vídeos FormulaTV

Por detrás, Cuatro firma una de sus mejores noches de las últimas semanas gracias al especial de 'Horizonte' dedicado a Donald Trump con motivo de su 80 cumpleaños. El espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter convence al 7,4% de la audiencia y reúne a 660.000 espectadores, mejorando en siete décimas el resultado obtenido por el programa de fantasmas y fenómenos paranormales hace siete días.

En laSexta, 'Anatomía de...no consigue mantener el nivel de la semana pasada y cae hasta un 5,2% de cuota de pantalla con 604.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 2,6 puntos respecto a su anterior emisión. Por último, en La 2, 'Me meto en un jardín' anota un 4,1% y 443.000 espectadores, cediendo cuatro décimas en comparación con la semana anterior.

Sebastian Stan como Donald Trump en 'The Apprentice: La historia de Trump'
Sebastian Stan como Donald Trump en 'The Apprentice: La historia de Trump'

Prime time

La 1

Denominación de origen: la forja de un sueño975.000 9,1%

Cine 394.000 7,1%

La 2

Imprescindibles385.000 3,3%

Cine 385.000 3,3%

Me meto en un jardín 443.000 4,1%

Me meto en un jardín 293.000 3,5%

Antena 3

Antena 3 presenta 1.011.000 8,6%

Una nueva vida808.000 9,7%

Cuatro

Horizonte 660.000 7,4%

Incluye:

- Cine 808.000 7,6%

Telecinco

Supervivientes: el debate final744.000 9,7%

laSexta

Anatomía de... 604.000 5,2%

Anatomía de... 392.000 4,2%

Escena de la película 'La familia Anders: Cuatro son multitud'
Escena de la película 'La familia Anders: Cuatro son multitud'

Late night

  • "La familia Anders" mejora ligeramente en el late night de La 1 (+0,3)
  • 'Cuarto milenio' también sube tras la película de Trump (+0,6)
La 1

Cine 2 125.000 5,5%

La 2

Sagrada familia: el desafío de Gaudí84.000 1,9%

Documentos TV 39.000 1,9%

Antena 3

Una nueva vida112.000 4,4%

Cuatro

Cuarto milenio172.000 7,1%

Telecinco

Gran Madrid Show95.000 5,0%

laSexta

Anatomía de... 184.000 4,0%

Anatomía de... 101.000 4,5%

Gran Premio de Fórmula 1
Gran Premio de Fórmula 1

Sobremesa y tarde

  • La Fórmula 1 no llega a destacar en la tarde de Telecinco
  • "Ana y el Rey" y "Menos mal que nos tenemos" superan el millón en la tarde de La 1 y Antena 3
  • Excelente 25,5% para el partido entre Alemania y Curazao del Mundial 2026
La 1

Teledeporte 11.275.000 13,6%

Sesión de tarde 1.073.000 12,0%

Camino a NY813.000 9,8%

FIFA World Cup 20262.143.000 23,9%

Fútbol: Copa Mundial 2.307.000 25,5%

La 2

Saber y ganar: fin de semana400.000 4,2%

Grandes documentales279.000 3,2%

El Pacífico más salvaje 274.000 3,0%

Islas 293.000 3,4%

Un año salvaje en la tierra 270.000 3,2%

Documentales de la 2209.000 2,4%

Fortalezas asediadas 209.000 2,4%

De tapas por España 220.000 2,4%

La gran aventura de la lengua española 211.000 2,0%

Antena 3

Multicine 1.015.000 11,2%

Multicine 2 681.000 8,0%

Multicine 3 591.000 6,4%

Cuatro

Home Cinema 708.000 7,8%

Home Cinema 2 537.000 6,3%

Telecinco

Fórmula 1 946.000 10,1%

Post Fórmula 1 667.000 7,3%

Fiesta643.000 7,3%

laSexta

La Roca409.000 4,6%

Mañana

La 1

Agrosfera139.000 19,1%

Viaje al centro de la tele 295.000 10,3%

Viaje al centro de la tele 291.000 8,8%

Viaje al centro de la tele 369.000 10,0%

D Corazón640.000 10,6%

La 2

Fortalezas asediadas 16.000 1,9%

Los conciertos de la 2 42.000 3,3%

Medina34.000 1,8%

Buenas noticias TV74.000 3,4%

Shalom64.000 2,8%

Últimas preguntas81.000 3,1%

El día del Señor195.000 6,1%

Santa misa200.000 6,2%

Pueblo de Dios 128.000 3,8%

¡Qué animal! 85.000 2,5%

El viajero 77.000 2,1%

El viajero 69.000 1,7%

Flash moda67.000 1,5%

El escarabajo verde 103.000 1,9%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista97.000 1,4%

Saber y ganar: fin de semana130.000 1,5%

Antena 3

Los más...25.000 2,2%

Vídeos, vídeos25.000 2,2%

La Voz Kids: audiciones106.000 3,7%

Centímetros cúbicos88.000 3,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 358.000 8,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 602.000 11,9%

La ruleta de la suerte1.148.000 15,9%

Cuatro

Love Shopping TV7.000 1,2%

¡Toma Salami! 23.000 2,9%

¡Toma Salami! 45.000 4,4%

Volando voy 117.000 6,8%

Volando voy 319.000 10,7%

Viajeros Cuatro 351.000 10,2%

Viajeros Cuatro 464.000 10,3%

Telecinco

Enforma3.000 0,5%

Love Shopping TV2.000 0,3%

Got Talent España127.000 6,7%

El precio justo 181.000 5,4%

El precio justo 304.000 6,8%

Previo Fórmula 1 610.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación 48.000 5,4%

Aruser@s Weekend123.000 6,3%

Equipo de investigación 183.000 5,7%

Equipo de investigación 236.000 6,6%

Equipo de investigación 266.000 5,8%

Informativos

En la sobremesa del domingo 14 de junio, 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera con un 20,3% en la franja del mediodía pero cede -0,4 puntos respecto a la semana anterior. En segundo lugar, el 'Telediario fin de semana 1' retrocede ligeramente hasta el 13,0% desde el 13,7% de hace siete días. 'Noticias Cuatro 1' sube moderadamente +0,9 puntos hasta el 8,0%, mientras 'laSexta noticias 14h' se mantiene casi idéntica con un 7,2%. Telecinco prescindió de los informativos de las 15:00 horas debido al GP de España de Fórmula 1.

En la noche, 'Telediario fin de semana 2' sube 6,1 puntos gracias al arrastre del partido anotando un 17,1%. En cuanto al resto de cadenas, todas se ven afectadas por el dato de La 1. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' baja -1,5 puntos hasta el 12,2%, alejándose del 13,7% de hace una semana. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede -1,1 puntos hasta el 7,8%, y 'laSexta noticias 20h' pierde -1,0 punto para quedarse en el 5,7%.

La 1

Fin de semana 24h92.000 15,0%

Fin de semana 24h258.000 16,9%

Teled. fin semana 11.156.000 13,0%

Teled. fin semana 21.837.000 17,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.839.000 20,3%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.290.000 12,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1552.000 8,0%

El desmarque Cuatro 1411.000 4,6%

Noticias Cuatro 2445.000 4,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 21:00816.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h497.000 7,2%

La Sexta deportes 1280.000 3,1%

laSexta noticias 20h523.000 5,7%

La Sexta deportes 2374.000 3,5%

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