El Alemania - Curazao del Mundial 2026, lo más visto del domingo con un 25,5%

Audiencias Domingo 14 de Junio de 2026
13,3%
9,4%
7,8%
6,9%
4,8%
2,9%
2,4%
2,2%
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Noche muy igualada entre las principales cadenas generalistas, con ninguna de las grandes ofertas logrando superar el millón de espectadores. Por un lado nos encontramos 'Denominación de origen: la forja de un sueño', el documental de La 1 sobre la Selección Española, que reúne a 975.000 espectadores y firma un 9,1% de cuota de pantalla. Con el mismo share se sitúa 'Supervivientes: el debate final', que también registra un 9,1%, aunque se queda en 744.000 seguidores debido a su extensa duración, que se prolonga hasta las 1:55 horas de la madrugada.
En Antena 3, 'Una nueva vida' logra imponerse ligeramente en cuota al alcanzar un 9,7% y reunir a 808.000 espectadores. La serie turca mantiene así su solidez en la noche dominical, aunque cede algunas décimas respecto a la semana anterior.
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Por detrás, Cuatro firma una de sus mejores noches de las últimas semanas gracias al especial de 'Horizonte' dedicado a Donald Trump con motivo de su 80 cumpleaños. El espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter convence al 7,4% de la audiencia y reúne a 660.000 espectadores, mejorando en siete décimas el resultado obtenido por el programa de fantasmas y fenómenos paranormales hace siete días.
En laSexta, 'Anatomía de...' no consigue mantener el nivel de la semana pasada y cae hasta un 5,2% de cuota de pantalla con 604.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 2,6 puntos respecto a su anterior emisión. Por último, en La 2, 'Me meto en un jardín' anota un 4,1% y 443.000 espectadores, cediendo cuatro décimas en comparación con la semana anterior.
Prime time
Denominación de origen: la forja de un sueño975.000 9,1%
Cine 394.000 7,1%
Imprescindibles385.000 3,3%
Cine 385.000 3,3%
Me meto en un jardín 443.000 4,1%
Me meto en un jardín 293.000 3,5%
Antena 3 presenta 1.011.000 8,6%
Una nueva vida808.000 9,7%
Horizonte 660.000 7,4%
Incluye:
- Cine 808.000 7,6%
Supervivientes: el debate final744.000 9,7%
Anatomía de... 604.000 5,2%
Anatomía de... 392.000 4,2%
Late night
- "La familia Anders" mejora ligeramente en el late night de La 1 (+0,3)
- 'Cuarto milenio' también sube tras la película de Trump (+0,6)
Cine 2 125.000 5,5%
Sagrada familia: el desafío de Gaudí84.000 1,9%
Documentos TV 39.000 1,9%
Una nueva vida112.000 4,4%
Cuarto milenio172.000 7,1%
Gran Madrid Show95.000 5,0%
Anatomía de... 184.000 4,0%
Anatomía de... 101.000 4,5%
Sobremesa y tarde
- La Fórmula 1 no llega a destacar en la tarde de Telecinco
- "Ana y el Rey" y "Menos mal que nos tenemos" superan el millón en la tarde de La 1 y Antena 3
- Excelente 25,5% para el partido entre Alemania y Curazao del Mundial 2026
Teledeporte 11.275.000 13,6%
Sesión de tarde 1.073.000 12,0%
Camino a NY813.000 9,8%
FIFA World Cup 20262.143.000 23,9%
Fútbol: Copa Mundial 2.307.000 25,5%
Saber y ganar: fin de semana400.000 4,2%
Grandes documentales279.000 3,2%
El Pacífico más salvaje 274.000 3,0%
Islas 293.000 3,4%
Un año salvaje en la tierra 270.000 3,2%
Documentales de la 2209.000 2,4%
Fortalezas asediadas 209.000 2,4%
De tapas por España 220.000 2,4%
La gran aventura de la lengua española 211.000 2,0%
Multicine 1.015.000 11,2%
Multicine 2 681.000 8,0%
Multicine 3 591.000 6,4%
Home Cinema 708.000 7,8%
Home Cinema 2 537.000 6,3%
Fórmula 1 946.000 10,1%
Post Fórmula 1 667.000 7,3%
Fiesta643.000 7,3%
La Roca409.000 4,6%
Mañana
- 'La ruleta de la suerte', lo mejor de la mañana con casi un 16% en Antena 3
- 'D Corazón' cae 1,2 puntos pero se mantiene por encima del 10% en La 1
- Excelentes datos para 'Viajeros Cuatro' con un 10,2% y un 10,3% en Cuatro
Agrosfera139.000 19,1%
Viaje al centro de la tele 295.000 10,3%
Viaje al centro de la tele 291.000 8,8%
Viaje al centro de la tele 369.000 10,0%
D Corazón640.000 10,6%
Fortalezas asediadas 16.000 1,9%
Los conciertos de la 2 42.000 3,3%
Medina34.000 1,8%
Buenas noticias TV74.000 3,4%
Shalom64.000 2,8%
Últimas preguntas81.000 3,1%
El día del Señor195.000 6,1%
Santa misa200.000 6,2%
Pueblo de Dios 128.000 3,8%
¡Qué animal! 85.000 2,5%
El viajero 77.000 2,1%
El viajero 69.000 1,7%
Flash moda67.000 1,5%
El escarabajo verde 103.000 1,9%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista97.000 1,4%
Saber y ganar: fin de semana130.000 1,5%
Los más...25.000 2,2%
Vídeos, vídeos25.000 2,2%
La Voz Kids: audiciones106.000 3,7%
Centímetros cúbicos88.000 3,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 358.000 8,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 602.000 11,9%
La ruleta de la suerte1.148.000 15,9%
Love Shopping TV7.000 1,2%
¡Toma Salami! 23.000 2,9%
¡Toma Salami! 45.000 4,4%
Volando voy 117.000 6,8%
Volando voy 319.000 10,7%
Viajeros Cuatro 351.000 10,2%
Viajeros Cuatro 464.000 10,3%
Enforma3.000 0,5%
Love Shopping TV2.000 0,3%
Got Talent España127.000 6,7%
El precio justo 181.000 5,4%
El precio justo 304.000 6,8%
Previo Fórmula 1 610.000 8,2%
Equipo de investigación 48.000 5,4%
Aruser@s Weekend123.000 6,3%
Equipo de investigación 183.000 5,7%
Equipo de investigación 236.000 6,6%
Equipo de investigación 266.000 5,8%
Informativos
En la sobremesa del domingo 14 de junio, 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera con un 20,3% en la franja del mediodía pero cede -0,4 puntos respecto a la semana anterior. En segundo lugar, el 'Telediario fin de semana 1' retrocede ligeramente hasta el 13,0% desde el 13,7% de hace siete días. 'Noticias Cuatro 1' sube moderadamente +0,9 puntos hasta el 8,0%, mientras 'laSexta noticias 14h' se mantiene casi idéntica con un 7,2%. Telecinco prescindió de los informativos de las 15:00 horas debido al GP de España de Fórmula 1.
En la noche, 'Telediario fin de semana 2' sube 6,1 puntos gracias al arrastre del partido anotando un 17,1%. En cuanto al resto de cadenas, todas se ven afectadas por el dato de La 1. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' baja -1,5 puntos hasta el 12,2%, alejándose del 13,7% de hace una semana. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede -1,1 puntos hasta el 7,8%, y 'laSexta noticias 20h' pierde -1,0 punto para quedarse en el 5,7%.
Fin de semana 24h92.000 15,0%
Fin de semana 24h258.000 16,9%
Teled. fin semana 11.156.000 13,0%
Teled. fin semana 21.837.000 17,1%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.839.000 20,3%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.290.000 12,2%
Noticias Cuatro 1552.000 8,0%
El desmarque Cuatro 1411.000 4,6%
Noticias Cuatro 2445.000 4,8%
Informativos Telecinco 21:00816.000 7,8%
laSexta noticias 14h497.000 7,2%
La Sexta deportes 1280.000 3,1%
laSexta noticias 20h523.000 5,7%
La Sexta deportes 2374.000 3,5%