La cuarta final de la NBA sigue dominando con la tercera victoria de los Toronto Raptors

'2019 NBA Finals Game 4'

De nuevo, la final de la NBA, en este caso en su cuarto partido, consigue superar al resto de emisiones del prime time en el viernes estadounidense.cada uno, por lo que ABC mantiene el liderazgo durante toda la noche.

Por debajo de la competición deportiva, 'Whistleblower' consigue mantener el 0,4 de cuota de pantalla que ya cosechara la semana anterior, sin tan feroz competencia, pero queda por debajo de la reposición de 'American Ninja Warrior' y su 0,5. En la franja de las 10, 'Dateline' sí consigue ser el segundo programa más visto sólo por detrás del deporte con su 0,7. Por su parte, The CW tiene un doble estreno bastante discreto, con 'Masters of Illusion' quedándose en un 0,2 en su primera emisión y 'The Big Stage' quedando en apenas un 0,1.

Adultos 18-49

ABC: 2,8/16

NBC: 0,6/3

CBS: 0,4/2

FOX: 0,3/2

CW: 0,2/1

ABC

08:00 - 'Jimmy Kimmel Live: Game Night': 7.060.000 [1,8/12] (1º) 08:30 - 'NBA Countdown': 6.160.000 [1,8/12] (1º) 09:00 - '2019 NBA Finals Game 4' (9-11 p.m.): 9.650.000 [3,3/18] (1º)

CBS

08:00 - 'Whistleblower': 3.590.000 [0,4/3] (3º) 09:00 - 'Hawaii Five-0' (R): 3.390.000 [0,3/2] (3º) 10:00 - 'Blue Bloods' (R): 4.240.000 [0,4/2] (3º)

Fox

08:00 - 'Beat Shazam' (R): 1.430.000 [0,3/2] (4º) 09:00 - 'MasterChef' (R): 1.280.000 [0,3/2] (4º)

NBC

08:00 - 'American Ninja Warrior' (8-10 p.m.) (R): 2.740.000 [0,5/3] (2º) 10:00 - 'Dateline': 3.660.000 [0,7/4] (2º)

The CW