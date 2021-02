La Super Bowl 2021 se convierte en la menos vista desde 2007 con 96,2 millones de espectadores

'The Bachelor' lidera una vez más en ABC

Poca sorpresa en el liderazgo de la noche del lunes en Estados Unidos. 'The Bachelor' volvió a coronarse con el mejor dato de la noche en ABC pese a la dura competencia que supusieron las series '9-1-1' y '9-1-1: Lone Star'. Las aclamadas series de Fox lograron atraer la atención de 6.620.000 y 5.440.000 espectadores respectivamente, bajando con respecto a la semana anterior pero manteniendo unos buenos datos. Las opciones de ABC y Fox resistieron ante el estreno de nuevos capítulos de 'The Neighborhood' o 'Bob Hearts Abishola' en NBC, que lograron mantenerse por encima de los cinco millones de espectadores. En NBC, 'Ellen's Game of Games', 'The Wall' y 'The Weakest Link' marcaron discretos. En The CW, el estreno de temporada de Black Lightning' decepcionó en espectadores, apenas superando el medio millón.

ABC

08:00 - 'The Bachelor' (8-10 p.m.): 5.230.000 [1,3] 10:00 - 'The Good Doctor' (R): 2.150.000 [0,4]

Fox

08:00 - '9-1-1': 6.620.000 [1,1] 09:00 - '9-1-1: Lone Star': 5.440.000 [0,9]

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games' : 2.960.000 [0,5] 09:00 - 'The Wall' : 2.680.000 [0,4] 10:00 - 'The Weakest Link': 2.330.000 [0,4]

CBS

08:00 - 'The Neighborhood': 5.970.000 [0,5] 08:30 - 'Bob Hearts Abishola': 5.440.000 [0,8] 09:00 - 'All Rise': 4.050.000 [0,5] 10:00 - 'Bull': 5.230.000 [0,5]

The CW

08:00 - 'All American': 820.000 [0,3] 09:00 - 'Black Lightning' (Estreno): 530.000 [0,2] La Super Bowl 2021

Audiencias del domingo 7 de febrero

En cuanto a las audiencias del domingo 7, la celebración de la Super Bowl 2021, la final de la liga nacional de fútbol americano, volvió a dejar sin opción alguna a la competencia un año más. Sin embargo, y pese a lograr la impactante cifra de 96,2 millones de espectadores, la Super Bowl 2021 se convirtió en la menos vista desde el año 2007, bajando casi tres millones de espectadores desde su final del año 2020. El partido entre los Tampa Bay Bucaneers y los Kansas City Chiefs no mantuvo el mismo interés en la audiencia que años anteriores, teniendo que retroceder 14 años para encontrar un partido menos visto.