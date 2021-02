'Mujer' (17,5%) se mantiene como lo más visto pese a la subida de 'El debate de las tentaciones' (17,8%)

Pie de foto

La noche del lunes tiene la peculiaridad de enfrentar a tres titanes de la televisión. 'Mujer' (17,5%) se queda en el trono de lo más visto durante el prime time una jornada más y lidera sin problema, frente a la subida de 'El debate de las tentaciones' (17,8%), que consigue escalar en torno a dos enteros respecto a la semana anterior.

La oferta de Telecinco se lleva una cuota de pantalla más elevada como consecuencia de la hora de final del espacio a las 02h30. De hecho, en estricta franja de coincidencia, es la cadena de Atresmedia (17,9%) quien vence sin problemas a las 'Tentaciones' (14,7%). Antes, la visita de Daniel Guzmán 'El hormiguero' se apunta un gran 16,8%, superando sin problema en más de cinco puntos a 'Love is in the air' (11,6%) y 'Maestros de la costura' (10,8%).

Prime time

· 'Mujer' (17,5%) repite el resultado del lunes anterior, pero suma +27.000 espectadores

· Leve descenso de -0,4 puntos para 'Love is in the air' hasta el 11,6%

· Repunte de +0,6 para la nueva entrega de 'Maestros de la costura' (10,8%)

Antena 3

'El Hormiguero' "Daniel Guzmán": 3.022.000 y 16,8% 'Mujer': 2.307.000 y 17,5%

Telecinco

'Love is in the air': 2.070.000 y 11,6% 'El debate de las tentaciones': 1.680.000 y 17,8%

La 1

'Maestros de la costura: previo': 1.461.000 y 8,1% 'Maestros de la costura': 1.317.000 y 10,8%

laSexta

'El intermedio': 1.606.000 y 8,8% 'El taquillazo' "Chips loca patrulla motorizada": 754.000 y 5,5%

Cuatro

'First dates': 821.000 y 4,6% 'First dates': 1.218.000 y 6,7% 'Cine Cuatro' "Momentum (2015)": 681.000 y 5,5%

La 2

'Días de cine clásico: presentación' "Desde Rusia con amor": 729.000 y 4,5% Incluye: - 'Días de cine clásico: película' "Desde Rusia con amor": 735.000 y 4,5%

Late night

· Buen 10,3% para la reposición de 'Mujer', que escala +0,5 en una semana

· El tramo final de 'El debate de las tentaciones' (17,8%) permite a Telecinco liderar la franja

· Mal 1,8% para 'El desmarque' en Cuatro, que pierde -0,6 respecto al lunes anterior

Antena 3

'Mujer': 833.000 y 10,3% 'Mujer': 401.000 y 9,6%

Telecinco

'El debate de las tentaciones' (Continuación): 1.680.000 y 17,8% 'Got Talent España: momentazos': 476.000 y 17,2%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 96.000 y 1,8% 'Fuera de cobertura' "Fukushima: viaje al centro del desastre": 40.000 y 1,5%

La 1

'Cine' "Inspector Gourmet: come, bebe, muere": 275.000 y 6,2% 'La noche en 24h:avance': 64.000 y 2,9%

laSexta

'Cine' "Komodo vs Cobra": 174.000 y 3,3% 'Crímenes imperfectos': 115.000 y 4,7%

La 2

'Espías de guerra' "El soldado que nunca existió": 272.000 y 2,7% 'Espías de Franco': 108.000 y 2,1% 'Conciertos radio 3' "St. Woods": 21.000 y 0,7% 'Ideas que revolucionaron el mundo' "Smartphone": 8.000 y 0,4%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' no da tregua y vence a su competencia con un 22,3%

· La versión naranja de 'Sálvame' (19,3%) triunfa en la tarde, aunque se deja -0,2

· Gran subida de +1,5 puntos para 'El cazador', que llega hasta el 9,7%

Telecinco

'Sálvame limón': 2.050.000 y 15,5% 'Sálvame naranja': 2.298.000 y 19,3% 'Sálvame tomate': 2.489.000 y 16,2%

La 1

'El tiempo 1': 1.321.000 y 10% 'Dos vidas': 890.000 y 7,2% 'Servir y proteger': 1.021.000 y 8,9% 'Acacias 38': 953.000 y 8,3% 'El cazador': 1.216.000 y 9,7% 'España directo': 1.033.000 y 7,2% 'Aquí la tierra': 1.591.000 y 9,9%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.343.000 y 11% '¡Ahora caigo!': 1.110.000 y 9,7% '¡Boom!': 1.582.000 y 12,6% 'Pasapalabra': 3.447.000 y 22,3%

laSexta

'Zapeando: previo': 844.000 y 6,2% 'Zapeando': 983.000 y 7,4% 'Más zapeando': 778.000 y 6,3% 'Más vale tarde: avance': 672.000 y 5,7% 'Más vale tarde': 754.000 y 6,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 739.000 y 5,6% 'Todo es mentira bis': 676.000 y 5,6% 'Cuatro al día': 609.000 y 5,1% 'Cuatro al día a las 20h': 605.000 y 4,1%

La 2

'Saber y ganar': 973.000 y 7,2% 'Grandes documentales': 512.000 y 4,2% Incluye: - 'Historias naturales' "Comportarse para vivir": 530.000 y 4,2% - 'El regreso del león': 494.000 y 4,2% - 'El regreso del león': 456.000 y 3,9% 'Documenta2': 304.000 y 2,7% Incluye: - 'Como la ruta de la seda hizo el mundo' "Guerra": 304.000 y 2,7% 'Expedición culinaria' "Alimentos del mar": 313.000 y 2,5% 'Deslenguados' "Silencio": 167.000 y 1,2% 'La escapada costera de Gino en Italia': 234.000 y 1,4% 'Las casas más extraordinarias del mundo': 404.000 y 2,3%

Mañana

· Espectacular 18,1% para '[email protected]', escalando +2,2 enteros

· Liderazgo en los matinales para 'El programa de Ana Rosa' (19,7%), creciendo +0,7 puntos

· 'La hora de La 1' (10,2%) supera la barrera del duodígito y suma +0,3

Telecinco

'¡Toma salami!' "Los personajos de CQC": 33.000 y 5,5% 'El programa de Ana Rosa': 756.000 y 19,7% 'Ya es mediodía': 1.405.000 y 14,3%

Antena 3

'Espejo Público': 419.000 y 13,9% 'Más Espejo Público': 565.000 y 12,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Mejillones al vermut": 1.202.000 y 16,1% 'La ruleta de la suerte': 1.971.000 y 18,2%

La 1

'La hora de La 1': 320.000 y 10,2% Incluye: - 'La hora política' "Pere Aragonés": 285.000 y 11,6% - 'La hora de actualidad': 349.000 y 9,5% 'Las cosas claras': 816.000 y 6,9%

Cuatro

'Surferos tv': 6.000 y 0,6% 'Mejor llama a Kiko': 1.000 y 0,1% '¡Toma salami!': 28.000 y 1,2% 'El bribón': 56.000 y 2,1% 'Alerta Cobra' "Prueba de fuego": 126.000 y 3,9% 'Alerta Cobra' "Decisión solitaria": 154.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "La rehén": 192.000 y 4,7% 'Alerta Cobra' "Los mejores últimos días": 198.000 y 3,8% 'Mujeres y hombres y viceversa': 207.000 y 2,6% 'El concurso del año': 506.000 y 4,2%

laSexta

'En clave de noche': 0.000 y 0,1% 'En clave de noche': 9.000 y 0,9% '[email protected]: previo': 221.000 y 11,6% '[email protected]': 547.000 y 18,1% 'Al rojo vivo: previo': 433.000 y 11% 'Al rojo vivo': 946.000 y 13,3%

La 2

'Página2': 3.000 y 0,3% 'Ingles en TVE': 12.000 y 0,9% 'Supervivientes de la naturaleza' "Atracción animal": 17.000 y 0,8% 'El escarabajo verde' "Cabo codicia": 23.000 y 0,9% 'Aquí hay trabajo': 36.000 y 1,2% 'La aventura del saber': 26.000 y 0,8% 'Documenta2': 49.000 y 1,3% Incluye: - 'En las entrañas del fuego': 49.000 y 1,3% - 'En las entrañas del fuego': 41.000 y 1,1% 'Grandes diseños': 87.000 y 2,1% 'Mañanas de cine' "Justicia en Abilene": 270.000 y 4,3% 'Senderos del mundo': 154.000 y 1,4% 'El festín de las islas mediterráneas de Ottolenghi' "Mallorca": 257.000 y 1,9%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' (19,5%) se erige una jornada más como el espacio informativo más seguido en la jornada del lunes. La principal cadena de Atresmedia supera sin problemas a 'Informativos Telecinco 21:00' (14,7%) y al 'Telediario 2'(10,3%). Durante la franja de sobremesa, 'Antena 3 noticias 1' (19,8%) se apunta una cuota muy superior a su competencia más directa: 'Informativos Telecinco 15:00' (16%) y 'Telediario 1' (12,5%). La cuarta plaza en ambas situaciones es para laSexta con un 6,8% y un 11,2% respectivamente.

La 1

'Telediario matinal': 194.000 y 20% 'Informativo territorial 1': 727.000 y 8% 'Telediario 1': 1.733.000 y 12,5% 'Informativo territorial 2': 1.644.000 y 12,1% 'El tiempo 1': 1.321.000 y 10% 'Telediario 2': 1.828.000 y 10,3%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 99.000 y 12,3% 'Noticias de la mañana': 297.000 y 13,6% 'Antena 3 noticias 1': 2.742.000 y 19,8% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.302.000 y 9,7% 'Antena 3 noticias 2': 3.424.000 y 19,5%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 86.000 y 10% 'Informativos Telecinco Matinal': 170.000 y 13,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 252.000 y 11,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.221.000 y 16% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.577.000 y 14,7%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 443.000 y 3,2%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.415.000 y 11,2% 'laSexta noticias: Jugones': 885.000 y 6,3% 'laSexta noticias 20h': 1.003.000 y 6,8%

Cadenas:

Telecinco se lleva la jornada del lunes con un 16% de cuota de pantalla, por delante de Antena 3 (14,8%). La fortaleza de su day time le sirve también para clasificarse muy por delante de La 1 (9,3%), un día más por debajo de la barrera psicológica del 10%, y también de laSexta (7,4%) y Cuatro (4,7%), su hermana pequeña. Cierran La 2 (3%), Nova (2,6%), FDF (2,1%) y Trece (2,1%).