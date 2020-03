'The Rookie' sigue líder pero pierde más de cuatro millones de espectadores

'60 Minutes' continúa imparable en CBS y crece ligeramente en número de espectadores con un programa dedicado al patinaje de velocidad en Holanda, que se ve amenazado por el cambio climático.en Fox. También destaca el dato de audiencia de ' American Idol ', que sigue ganando adeptos semana tras semana.

Las series de la CBS, 'God Friended Me', 'NCIS: Los Ángeles' y 'NCIS: New Orleans', mantienen buenos datos tanto de audiencia como de share. La serie más vista en términos de rating continúa siendo una semana más 'The Rookie' en ABC, pero en esta última entrega se ha desplomado en audiencia, perdiendo más de cuatro millones de espectadores con respecto a la semana anterior.

Adultos 18-49

ABC: 1,1

CBS: 0,6

Fox: 0,5

NBC: 0,4

The CW: 0,2

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 4.965.000 [0,7] (2º) 08:00 - 'American Idol': (8-10 p.m): 7.195.000 [1,3] (1º) 10:00 - 'The Rookie': 5.130.000 [0,8] (1º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 9.255.000 [0,8] (1º) 08:00 - 'God Friended Me': 5.945.000 [0,5] (2º) 09:00 - 'NCIS: Los Ángeles': 6.450.000 [0,6] (2º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 5.675.000 [0,5] (2º)

Fox

07:00 - 'The Simpsons' (R): 3.440.000 [0,7] (3º) 07:30 - 'Duncanville' (R): 1.070.000 [0,7] (3º) 08:00 - 'The Simpsons': 1.610.000 [0,5] (3º) 08:30 - 'Duncanville': 1.070.000 [0,4] (4º) 09:00 - 'Bob's Burger': 1.300.000 [0,5] (3º) 09:30 - 'Family Guy': 1.450.000 [0,5] (3º)

NBC

07:00 - 'Little Big Shots' (R): 2.430.000 [0,4] (4º) 08:00 - 'Little Big Shots': 3.150.000 [0,4] (4º) 09:00 - 'Zoey's Extraordinary Playlist': 1.950.000 [0,4] (4º) 10:00 - 'Good Girls': 1.890.000 [0,5] (3º)

