'The Women of 9/11'

Fox toma el liderazgo del miércoles gracias al dato de 'MasterChef', que mejora al subir +0,1 al 0,6. Por otro lado, 'Big Brother' mantiene su primer puesto, repitiendo el 0,9 de la semana pasada, lo mismo que 'America's Got Talent', que sigue en el 0,6. El especial 'The Women of 9/11' destaca en ABC como la segunda opción de las 21h y la primera de las 22h al firmar un 0,5.

Adultos 18-49

· Fox: 0,6/4

· NBC: 0,4/3

· ABC: 0,4/3

· CBS: 0,4/3

· The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'America's Got Talent': 5.690.000 [0,6] (2º) 09:00 - 'Family Game Fight!': 2.220.000 [0,4] (3º) 10:00 - 'Chicago Med' (R): 1.620.000 [0,2] (2º)

Fox

08:00 - 'MasterChef' (8-10 p.m.): 2.420.000 [0,6] (3º)

ABC

08:00 - 'Press Your Luck' (R): 2.730.000 [0,4] (4º) 09:00 - 'The Women of 9/11' (9-11 p.m.): 3.130.000 [0,5] (2º)

CBS

08:00 - 'Big Brother': 3.770.000 [0,9] (1º) 09:00 - 'House Calls with Dr. Phil': 1.730.000 [0,2] (4º) 10:00 - '48 Hours' (R): 1.950.000 [0,2] (3º)

The CW