La Stanley Cup toma el relevo de la final de la NBA como líder del domingo

'2019 Stanley Cup Final Game 6'

Si el anterior domingo la final de la NBA lideraba de forma absoluta,. Esto, sumado a un especial de 'Deal or No Deal' que precede a la emisión deportiva en NBC y que obtiene un 0,7, hace que la cadena mantenga el liderazgo durante todo el prime time.

Por su parte, ABC estrena 'Celebrity Family Feud', concurso que se queda cerca de la competición deportiva de NBC en espectadores, pero que cosecha un rating mucho menor, con un 1,0. De hecho, el programa supera a los premios Tony, que apenas se quedan en un 0,8 de media, lo que les deja también por debajo de 'The $100,000 Pyramid' y su 0,9. Eso sí, consiguen superar en espectadores al último estreno de la noche en ABC, 'To Tell the Truth', con el que empatan en su 0,8.

Adultos 18-49

NBC: 1,6/ 8

ABC: 0,8/ 4

CBS: 0,7/ 3

FOX: 0,4/ 2

CW: 0,1/ 0

CBS

07:00 - '60 Minutes': 7.380.000 [0,6/4] (2º) 08:00 - 'The 73rd Annual Tony Awards' (8-11 p.m.) (Especial): 5.470.000 [0,8/4] (3º)

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 3.950.000 [0,6/4] (3º) 08:00 - 'Celebrity Family Feud' (Estreno): 6.040.000 [1,0/5] (2º) 09:00 - 'The $100,000 Pyramid' (Estreno): 5.480.000 [0,9/5] (2º) 10:00 - 'To Tell the Truth' (Estreno): 4.490.000 [0,8/4] (3º)

NBC

07:00 - 'Deal or No Deal' (Especial): 3.430.000 [0,7/4] (1º) 09:00 - '2019 Stanley Cup Final Game 6' (9-11 p.m.): 6.120.000 [1,9/9] (1º)

Fox

07:00 - 'Last Man Standing' (R): 1.020.000 [0,2/2] (4º) 07:30 - 'Bob's Burgers' (R): 790.000 [0,3/2] (4º) 08:00 - 'The Simpsons' (R): 1.100.000 [0,4/3] (4º) 08:30 - 'Bob's Burgers' (R): 1.020.000 [0,4/2] (4º) 09:00 - 'Family Guy' (R): 1.230.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Last Man Standing' (R): 1.200.000 [0,4/2] (4º)

