Enero de 2026 ha sido un buen mes para todos los informativos, pues en las cinco principales cadenas suben de media respecto al mes de diciembre de 2025. Con la mejora de una décima, 'Antena 3 noticias' sigue en lo más alto con un 19,8% de media y superando los dos millones de espectadores (2.178.000).

Le sigue La 1, que subiendo +0,7 puntos firma un 14,2% de media con sus 'Telediario', sacando a su vez una importante ventaja a 'Informativos Telecinco', que promedian un 8,2% al subir tres décimas. Así, se queda cerca del 7,8% de 'laSexta noticias' (+0,7), que firma su mejor mes de la temporada, mientras que 'Noticias Cuatro' promedia un 6,7% (+0,5). Vamos a conocer todos los detalles, edición a edición, gracias al informe elaborado por Dos30' a partir de los datos proporcionados por Kantar Media.

Tabla de medias de informativos generales y por ediciones

De lunes a viernes

En la edición de sobremesa, 'Antena 3 noticias 1' es el rey absoluto con 2,316 millones de espectadores de media y un gran 23,9% (+0,1 puntos) de cuota de pantalla. Por su parte, 'Telediario 1' alcanza un 16% (+1,4 puntos) con 1,549 millones de televidentes, mientras que Telecinco se refuerza +0,3 puntos con su 9,3%.

Ranking de informativos más vistos en enero

Fines de semana

Antena 3 noticias 2 ' también se impone ostensiblemente en la segunda edición, llegando a sumar +0,1 puntos con su 18,9%., para situarse en un 13,3%. También crece ' Informativos Telecinco 21:00 ' (+0,1 puntos), pero su 7,1% le mantiene lejos de la competición principal.

En la primera edición del fin de semana tampoco hay margen para la duda, ya que 'Antena 3 noticias fin de semana' registra un 22,4% con el que crece +1,1 puntos y engancha a más de 2,2 millones de personas. Mientras tanto, la propuesta de La 1 se eleva +0,9 puntos a un 14,5% y la de Telecinco suma +0,4 puntos con su respectivo 8,3%.

Por la noche, el orden es el mismo, pero las sensaciones son diferentes. Antena 3 lidera una vez más, aunque en este caso con un ascendente 13,1% (+0,4 puntos), mientras que La 1 se mantiene en su 12,5% del mes anterior. Entre ambas media una distancia bastante reducida, no como con Telecinco, cuyo 8,2% supone una subida de +0,1 puntos, pero sigue sin ser una amenaza real.

Cuatro vs. laSexta

El duelo entre laSexta y Cuatro se salda con la victoria de los informativos del canal verde en las cuatro ediciones. Entre semana, 'laSexta noticias 14h' promedia un 8,5% (+1 punto) frente al 7,5% de 'Noticias Cuatro 1' (+0,8 puntos). Por la noche, 'laSexta noticias 20h' alcanza un 7,3% (+0,6 puntos) y 'Noticias Cuatro 2' asciende a un 5,7% (+0,5 puntos).

En lo que respecta al fin de semana, el informativo de laSexta sube en sus dos entregas. En la primera marca un 8,5% al sumar +0,9 puntos y en la segunda se ubica en un 7,5% al mejorar en +0,2 puntos. Asimismo, la oferta de Cuatro sube +0,1 puntos a un 7,9% en la primera edición, mientras que la segunda se mantiene en el 6,6% que ya se firmó en diciembre.