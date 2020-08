TVE lidera con 'Yo, Juan Carlos, Rey de España' (13%), el documental censurado por el PP

Imagen del documental 'Yo, Juan Carlos, Rey de España'

TVE acertó este jueves al dedicar su prime time a la actualidad en torno a la salida de España del rey emérito Juan Carlos I. De 22 a 23 horas, aproximadamente, Carlos Franganillo presentó un especial informativo con analistas y expertos que registró un 9,6% de share. A continuación, se emitió el documental 'Yo, Juan Carlos, Rey de España', pieza que en 2016 José Antonio Sánchez, presidente de la Corporación RTVE designado por el PP, rechazó ofrecer a los espectadores alegando que presentaba un "planteamiento del pasado". Cuatro años después, el documental coproducido por TVE y France 3 lideró sobre la competencia con un 13% de cuota de pantalla y 1.231.000 espectadores.

El resto de cadenas, por su parte, ofreció reposiciones y cine en horario de prime time con discretos resultados. Telecinco fue la única que consiguió el doble dígito gracias a una de las entregas de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', la dedicada a Canales Rivera, que anotó un 10,8% de share. La película "El séptimo hijo" en Antena 3 se contentó con un 8,9%, mientras que las reposiciones de 'Pesadilla en la cocina' se hundieron hasta el 3,8% en laSexta. Lo más visto del día en Cuatro fue 'First Dates' (7,6%), y a continuación los episodios de 'Mentes criminales' en prime time anotaron un 5,4% y un 5,6%.

El jueves 6 de agosto fue para Telecinco con un 14% de media, cadena que también registra el minuto de oro a las 15:35 horas. Un total de 2.155.000 espectadores estuvieron pendientes de la actualidad durante la primera edición de 'Informativos Telecinco' presentada por Isabel Jiménez. El espacio más visto del día, no obstante, fue para Atresmedia con 'Antena 3 Noticias 1', que anotó un 18% de share y reunió a 2.025.000 espectadores.

Prime time

· El documental 'Yo, Juan Carlos, Rey de España' lidera con un 13%

· La cena de Canales Rivera (10,8%) gusta más que la de Pocholo (9,4%) y la de Laura Matamoros (9,7%)

· El cine de Antena 3 (8,9%) gana +1,6 puntos con respecto a la semana pasada

· El access queda ajustado entre el 'Especial informativo' (9,6%), 'Ven a cenar conmigo' (9,4%) y 'El Hormiguero stars' (9,1%)

· Las reposiciones de 'Pesadilla en la cocina' (3,8%) pierden -1,3 puntos

La 1

'Especial informativo' "Juan Carlos I": 1.115.000 y 9,6% 'Yo, Juan Carlos, Rey de España': 1.231.000 y 13%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Pocholo": 1.068.000 y 9,4% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Canales Rivera": 860.000 y 10,8%

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Iñaki Williams": 1.037.000 y 9,1% 'Cine' "El séptimo hijo": 829.000 y 8,9%

Cuatro

'First Dates': 210.000 y 2,3% 'First Dates': 837.000 y 7,6% 'Mentes criminales' "Fantasma": 613.000 y 5,4% 'Mentes criminales' "Veintisiete": 509.000 y 5,6%

laSexta

'El Intermedio: The very best': 356.000 y 3,3% 'Pesadilla en la cocina': 419.000 y 3,8%

La 2

'Los bastardos de Pizzofalcone' "Rabia": 323.000 y 2,8% 'Los delitos del bar Lume' "La carta más alta": 173.000 y 2%

Late night

· Telecinco lidera gracias a 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (9,7%)

· 'This Is Us' (6,8%), relegada al late, iguala los datos de la semana pasada

· Las reposiciones de 'Pesadilla en la cocina' del late night ganan +0,2 y +0,7 puntos

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Laura Matamoros": 319.000 y 9,7%

Cuatro

'Mentes criminales' "Criminologia avanzada": 410.000 y 6,5% 'Mentes criminales' "El lazo": 240.000 y 6,4% 'Mentes criminales' "Secuestradas": 151.000 y 6,4%

La 1

'This is us': 386.000 y 6,8% 'Citas': 221.000 y 6,3% 'Noticias 24h': 98.000 y 4,1%

Antena 3

'Cine 2' "Dulces mentiras": 184.000 y 5,1%

laSexta

'Pesadilla en la cocina': 350.000 y 5% 'Pesadilla en la cocina': 189.000 y 6%

La 2

'Turismo rural en el mundo': 117.000 y 2,3% 'Festivales de verano' "Clazz Madrid 2017": 31.000 y 1,1%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame', líder indiscutible de la tarde con trayectoria ascendente durante su emisión

· 'Amar es para siempre' vuelve a superar el millón de espectadores en Antena 3

· 'Pasapalabra' baja a un 16,6%

· 'Saber y ganar' (6,9%) registra su mejor share desde marzo

Telecinco

'Sálvame limón': 1.406.000 y 12,7% 'Sálvame naranja': 1.608.000 y 17,4% 'Sálvame tomate': 1.496.000 y 17,5%

Antena 3

'Tu tiempo': 985.000 y 8,8% 'Amar es para siempre': 1.037.000 y 9,9% '¡Ahora caigo!': 738.000 y 8,2% '¡Boom!': 918.000 y 11% 'Pasapalabra': 1.416.000 y 16,6%

La 1

'El tiempo 1': 1.055.000 y 9,4% 'Mercado central': 768.000 y 7,2% 'Servir y proteger': 778.000 y 7,7% 'Acacias 38': 730.000 y 8% 'El cazador': 641.000 y 7,6% 'España directo': 470.000 y 5,7% 'Aquí la tierra': 692.000 y 8%

laSexta

'Zapeando: Previo': 695.000 y 6,1% 'Zapeando': 884.000 y 7,9% 'Más Zapeando': 734.000 y 6,9% 'Más vale tarde: Avance': 572.000 y 5,6% 'Más vale tarde': 584.000 y 6,7%

Cuatro

'Todo es mentira': 622.000 y 5,6% 'Todo es mentira bis': 708.000 y 6,8% 'Cuatro al dia': 468.000 y 5,2% 'Cuatro al día a las 20h': 384.000 y 4,7%

La 2

'Saber y ganar': 783.000 y 6,9% 'Grandes documentales': 498.000 y 4,8% Incluye: - 'El imperio de los reptiles': 547.000 y 5,1% - 'Bahamas azules' "Coral": 447.000 y 4,4% 'Documenta2': 269.000 y 3% Incluye: - 'Secretos de nuestra era nuclear': 269.000 y 3% - 'Secretos de nuestra era nuclear': 235.000 y 2,6% 'Italia al descubierto' "De las piedras a las estrellas": 203.000 y 2,4% 'Paraísos cercanos' "Polinesia, una tierra entre islas": 174.000 y 2% 'Construcciones ecológicas' "Del campus a la ciudad": 91.000 y 1% 'Construcciones ecológicas' "Clase de ecología": 155.000 y 1,5%

Mañana

· Máximo para 'Bloqueados por el muro' con un 5,6% de share

· 'Cocina al punto con Peña y Tamara' mejora sus datos y registra un 5,5%

· El programa del verano' lidera de forma indiscutible con un 17,1%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Espérame en el cielo": 12.000 y 2,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 79.000 y 12% 'Informativos Telecinco Matinal': 193.000 y 20,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 278.000 y 19,9% 'El programa del verano': 575.000 y 17,1% 'Ya es mediodía': 1.086.000 y 13,1%

Antena 3

'Únicos': 0.000 y 0% 'Más de uno': 23.000 y 3,1% 'Noticias de la mañana avance': 103.000 y 9,8% 'Noticias de la mañana': 242.000 y 17,3% 'Espejo Público es!verano': 374.000 y 14,9% 'Más Espejo Público es!verano': 439.000 y 10,9% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Txitxarro a la sal con espárragos verdes y salsa tártara": 676.000 y 10,5% 'La ruleta de la suerte': 1.265.000 y 14,1%

La 1

'Noticias 24h': 97.000 y 18,8% 'Noticias 24h': 241.000 y 16,1% 'La mañana': 262.000 y 7,6% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Ostras con granizado de pepino y manzana": 319.000 y 5,5% 'Informativo territorial 1': 529.000 y 6,9% 'Bloqueados por el muro': 529.000 y 5,6%

Cuatro

'Surferos TV': 8.000 y 1% 'Mejor llama a Kiko': 4.000 y 0,4% '¡Toma salami!' "Santos inocentes": 28.000 y 1,8% 'El bribón': 90.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "El complot": 137.000 y 5,1% 'Alerta Cobra' "El hijo perdido": 195.000 y 6,3% 'Alerta Cobra' "Amor fraternal": 194.000 y 5,4% 'Alerta Cobra' "Operación midas": 243.000 y 5,2% 'El concurso del año': 282.000 y 4,2% 'El concurso del año': 435.000 y 4,3%

laSexta

'En clave de noche': 0.000 y 0,1% '¿Quién vive ahí?': 12.000 y 1,1% '¿Quién vive ahí?': 46.000 y 2,7% 'Crímenes imperfectos': 79.000 y 3% 'Al rojo vivo: Previo': 268.000 y 7,5% 'Al rojo vivo': 761.000 y 12,9%

La 2

'Zoom tendencias': 6.000 y 0,8% 'Inglés en TVE': 7.000 y 0,8% 'Operación hipopótamo pigmeo': 9.000 y 0,7% '¡Qué animal!': 11.000 y 0,6% 'Reportero de la historia': 22.000 y 1% 'Documenta2': 40.000 y 1,5% Incluye: - 'La mente curiosa' "¿Qué es el cerebro?": 40.000 y 1,5% 'Italia al descubierto' "Una mirada hacia el futuro": 24.000 y 0,8% 'Construcciones ecológicas' "Reciclados": 27.000 y 0,8% 'Construcciones ecológicas' "Agua": 77.000 y 2% 'Mañanas de cine' "Sentían una extraña y excitante peste de dólares": 225.000 y 4,4% 'Curro Jiménez' "Retorno al hogar": 378.000 y 4,5% 'Climas extremos' "Atacama, el desierto más seco del mundo": 312.000 y 2,8%

Informativos: Antena 3 lidera en las dos ediciones

Excelente rendimiento para los informativos de la primera cadena de Atresmedia, ya que tanto 'Antena 3 Noticias 1' (18%) como 'Antena 3 Noticias 2' (17,9%) lideran en su emisión. La primera edición, presentada por Ángel Carreira, es además el espacio más visto del jueves 6 de agosto. Por su parte, la segunda edición presentada por Esther Vaquero logra su mejor share desde julio de 2019.

La 1

'Telediario 1': 1.187.000 y 10,4% 'Informativo territorial 2': 1.267.000 y 11,3% 'Telediario 2': 1.162.000 y 11,7%

Antena 3

'Antena 3 Noticias 1': 2.025.000 y 18% 'Antena 3 Noticias 2': 1.688.000 y 17,9%

Telecinco

'Informativos Telecinco 15:00': 1.897.000 y 16,9% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.506.000 y 15,9%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 377.000 y 3,3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.098.000 y 10,6% 'laSexta noticias: Jugones': 809.000 y 7,2% 'laSexta noticias 20h': 683.000 y 8,3% 'laSexta noticias: Especial' "Crisis del coronavirus": 395.000 y 4,3%

Cadenas: Telecinco (14%) lidera el día con facilidad

En el cómputo global del día, Telecinco se mantiene líder con facilidad con una media del 14% de share, a 2,9 puntos de distancia de Antena 3 (11,1%). Por detrás quedan La 1 (8,9%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,1%) y La 2 (3%), esta última superada por el canal temático Nova (3,3%).

Los canales autonómicos de la FORTA anotan un 7,7% de cuota de pantalla, mientras que las autonómicas privadas registran un 0,3%. Por otro lado, las temáticas de TDT suman un 31,9% de la audiencia, siendo un 8,3% en el caso de las temáticas de pago.

Teniendo en cuenta los datos y a seis jornadas de haber comenzado agosto, el ranking del mes lo encabeza Telecinco (13,6%), que se sitúa por delante de Antena 3 (11,3%), La 1 (8,9%), laSexta (6%), Cuatro (5,1%) y La 2 (2,9%). Por grupos, Mediaset España (28,3%) se impone a Atresmedia (26%) y a RTVE (14,9%).